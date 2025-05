Ayuelas rebaja sus expectativas de asfaltado por falta de presupuesto

Cristina Ortiz Martes, 13 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

Mil metros cuadrados. Esa es la superficie que va a incluir este año la campaña de asfaltado de Ayuelas, que ha tenido que reducir sus previsiones a la mitad por falta de presupuesto. Se caen de la planificación de trabajos de mejora las callejas de Plazuela y Los Hornos, con los 18.000 euros que maneja de partida para infraestructuras no puede cubrir toda la extensión prevista.

El presupuesto más barato de los que le pasaron rondaba los 30.000 euros, una cantidad que no pueden alcanzar aunque destinen también el dinero que reciben para gastos corrientes. Se quedarían en 27.000 y sin opciones para atender el más mínimo gasto durante el año. Y eso que tratan de ahorrar al máximo, realizando el propio alcalde pedáneo el corte de la maleza que surge en las cunetas de calles y caminos. «No hay dinero para hacer más cosas».

Así que toca rebajar las expectativas. «Vamos a hacer la mitad», reconocía el alcalde de la entidad menor, Francisco Javier de Echevarría; que confía en que a partir del año que viene el asfaltado ya no sea un quebradero de cabeza para los responsables de las pedanías y esa sea una inversión que asuma directamente el Ayuntamiento de Miranda, con sus fondos. Y es que, apuntó, el propio concejal de Urbanismo, en la última reunión mantenida, les reconoció que esa es una inversión que tiene que asumir el Consistorio mirandés . «Nos reconoció que lo había comprobado y que sí, que es el Ayuntamiento de Miranda el que tiene que asfaltar las pedanías. Pero también nos dejó claro que este año no había dinero para ello».

No se había contemplado en el presupuesto municipal de 2025. Pero, en su caso, Echevarría no se plantea dejar la actuación para los próximos ejercicios. Si bien, reconoce que «pensaba que al reconocer que lo debían asumir, nos iban a ayudar este año». Al no ser así el seguirá con su plan y acometerá la mitad de la superficie este año y el resto, espera que el próximo; aunque ello suponga un encarecimiento por tener que correr dos veces con el coste de desplazar la maquinaria de trabajo hasta Ayuelas. «Los trabajos se van a encarecer unos 2.000 euros, pero no tenemos otra opción».

Aunque al menos, cuentan con el respaldo de la constructora con la que han cerrado el contrato para poder prorratear el pago del asfaltado porque «acabamos de cobrar el 30% del dinero que teníamos pendiente del año pasado y hasta julio no recibiremos el 70% del de este», explicaba De Echevarría, que confía en que «el próximo año el 1 de enero nos ingresen todo el dinero de infraestructuras para que nos podamos organizar. Es algo por lo que estamos luchando».

