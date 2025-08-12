Ayuelas, pendiente de una reunión con los dueños de suelo por donde pasará su red de agua

El agua es un bien de primera necesidad y, como tal, Ayuelas va a defender su derecho a disponer de un abastecimiento suficiente y de ... calidad que ahora no tiene; aunque lograrlo implique ir a los juzgados a reclamarlo. Pero, como es algo que les gustaría evitar, de la mano con la Concejalía de Barrios y Pedanías, al frente de la que está Guillermo Ubieto, quieren convocar una reunión con los propietarios de los terrenos de Santa Gadea del Cid y Bozoó afectados por el diseño de la acometida hasta esa Entidad Local Menor.

En cada uno de esos dos municipios sería necesario realizar 8 expedientes de expropiación, de los que cuatro suponen la ocupación de 2 metros cuadrados cada uno, y los otros cuatro, afectan a 8 metros de fincas. «Estamos hablando de que por una cantidad ínfima de metros cuadrados tenemos un proyecto de más de medio millón de euros que está parado; y, a todo un pueblo, pendiente de un hilo», lamentó el alcalde de la pedanía, Francisco Javier de Echevarría.

Situación y motivaciones que quieren explicar de manera personal a cada uno de los titulares de suelo para tratar de llegar a un entendimiento. Buscan estudiar todas las vías de acuerdo para evitar un contencioso que, aunque les diera la razón, podría demorar años la ejecución de la obra.

«Es un tema complicado, pero nos sentimos muy respaldados por el Ayuntamiento de Miranda y estamos en buena sintonía con Santa Gadea, aunque podemos entender que para su alcalde, no es agradable tener que expropiar a los vecinos», valoraba De Echevarría; dejando muy claro que al final están peleando por hacer «un proyecto declarado de utilidad pública y en el cual, sí o sí, va a haber una expropiación forzosa».

Pero como les gustaría no tener que llegar a esa situación, el alcalde de la entidad menor apuesta por seguir abriendo vías de negociación con los propietarios afectados, aunque ello suponga retrasar el inicio de las obras que les garantizará el suministro permanente de agua, «sin temor a quedarnos sin ella».

Aún no hay fecha para ese encuentro, pero será la segunda reunión mantenida sobre el mismo tema, tras la celebrada a finales de junio en Ayuelas, y a la que, además del Consistorio mirandés acudió el alcalde de Santa Gadea, que no dudó en ofrecer «los terrenos municipales y los caminos» para que se pudiera acometer la obra sin pasar por fincas particulares; pero eso conllevaría tener que modificar todo el proyecto, en caso de que fuera viable el nuevo trazado.

Primer contacto

«Fue un primer contacto y creo que fue bueno, porque se intentó llegar a un entendimiento, aunque a los municipios les cueste expropiar», reconocía el alcalde pedáneo de Ayuelas; que lamentaba que no hubiera podido acudir un representante de Bozoó, para abordar también las expropiaciones de suelo pendientes en ese pueblo. Por ahora, sólo ha cumplido con ese trámite el Ayuntamiento de Miranda, que ya cuenta con todo el suelo necesario para ejecutar la actuación.

Si no consiguen que se haga lo mismo con los terrenos afectados en Santa Gadea del Cid y Bozoó la única salida será la presentación de un contencioso técnico administrativo y «si el juzgado ordena expropiar, tendrán que hacerlo». Es un escenario al que De Echevarría espera no llegar, confiado en que, al final, se decanten por «ayudar a sus vecinos, que somos los que necesitamos el agua, algo fundamental».

Mientras no se ejecute la obra, al alcalde pedáneo le tocará, sobre todo en verano, estar «todos los días controlando el nivel del depósito. Estoy continuamente midiendo. También personal del Ayuntamiento de Miranda lo mira a diario».

La solución adecuada y definitiva pasa por poder instalar una nueva tubería de entre 4 y 5 kilómetros, que evitará que varias veces al año el suministro tenga que llegar a la localidad en cisternas y, de manera habitual, tratar de reducir el consumo al mínimo posible.