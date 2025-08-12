Ayuelas, pendiente de una reunión con los dueños de suelo por donde pasará su red de agua
Que la obra de abastecimiento se pueda ejecutar está pendiente de unos 80 metros cuadrados de terreno en Bozoó y Santa Gadea
Cristina Ortiz
Martes, 12 de agosto 2025, 23:46
El agua es un bien de primera necesidad y, como tal, Ayuelas va a defender su derecho a disponer de un abastecimiento suficiente y de ... calidad que ahora no tiene; aunque lograrlo implique ir a los juzgados a reclamarlo. Pero, como es algo que les gustaría evitar, de la mano con la Concejalía de Barrios y Pedanías, al frente de la que está Guillermo Ubieto, quieren convocar una reunión con los propietarios de los terrenos de Santa Gadea del Cid y Bozoó afectados por el diseño de la acometida hasta esa Entidad Local Menor.
En cada uno de esos dos municipios sería necesario realizar 8 expedientes de expropiación, de los que cuatro suponen la ocupación de 2 metros cuadrados cada uno, y los otros cuatro, afectan a 8 metros de fincas. «Estamos hablando de que por una cantidad ínfima de metros cuadrados tenemos un proyecto de más de medio millón de euros que está parado; y, a todo un pueblo, pendiente de un hilo», lamentó el alcalde de la pedanía, Francisco Javier de Echevarría.
Situación y motivaciones que quieren explicar de manera personal a cada uno de los titulares de suelo para tratar de llegar a un entendimiento. Buscan estudiar todas las vías de acuerdo para evitar un contencioso que, aunque les diera la razón, podría demorar años la ejecución de la obra.
«Es un tema complicado, pero nos sentimos muy respaldados por el Ayuntamiento de Miranda y estamos en buena sintonía con Santa Gadea, aunque podemos entender que para su alcalde, no es agradable tener que expropiar a los vecinos», valoraba De Echevarría; dejando muy claro que al final están peleando por hacer «un proyecto declarado de utilidad pública y en el cual, sí o sí, va a haber una expropiación forzosa».
Pero como les gustaría no tener que llegar a esa situación, el alcalde de la entidad menor apuesta por seguir abriendo vías de negociación con los propietarios afectados, aunque ello suponga retrasar el inicio de las obras que les garantizará el suministro permanente de agua, «sin temor a quedarnos sin ella».
Aún no hay fecha para ese encuentro, pero será la segunda reunión mantenida sobre el mismo tema, tras la celebrada a finales de junio en Ayuelas, y a la que, además del Consistorio mirandés acudió el alcalde de Santa Gadea, que no dudó en ofrecer «los terrenos municipales y los caminos» para que se pudiera acometer la obra sin pasar por fincas particulares; pero eso conllevaría tener que modificar todo el proyecto, en caso de que fuera viable el nuevo trazado.
Primer contacto
«Fue un primer contacto y creo que fue bueno, porque se intentó llegar a un entendimiento, aunque a los municipios les cueste expropiar», reconocía el alcalde pedáneo de Ayuelas; que lamentaba que no hubiera podido acudir un representante de Bozoó, para abordar también las expropiaciones de suelo pendientes en ese pueblo. Por ahora, sólo ha cumplido con ese trámite el Ayuntamiento de Miranda, que ya cuenta con todo el suelo necesario para ejecutar la actuación.
Si no consiguen que se haga lo mismo con los terrenos afectados en Santa Gadea del Cid y Bozoó la única salida será la presentación de un contencioso técnico administrativo y «si el juzgado ordena expropiar, tendrán que hacerlo». Es un escenario al que De Echevarría espera no llegar, confiado en que, al final, se decanten por «ayudar a sus vecinos, que somos los que necesitamos el agua, algo fundamental».
Mientras no se ejecute la obra, al alcalde pedáneo le tocará, sobre todo en verano, estar «todos los días controlando el nivel del depósito. Estoy continuamente midiendo. También personal del Ayuntamiento de Miranda lo mira a diario».
La solución adecuada y definitiva pasa por poder instalar una nueva tubería de entre 4 y 5 kilómetros, que evitará que varias veces al año el suministro tenga que llegar a la localidad en cisternas y, de manera habitual, tratar de reducir el consumo al mínimo posible.
La pedanía apuesta por los Djs Alberto Ramos y Javi Colina para animar las fiestas
Ayuelas ha decidido apostar por la música y por los jóvenes para sus noches de fiestas. La pedanía ha incluido en su programa a los Djs mirandeses, Alberto Ramos, residente de Orosco, y Javi Colina, que ha actuado en discotecas como Ushuaia, Bora Bora o Pacha, para marchar el ritmo y poner a bailar a todo el mundo que se acerque hasta allí la noche del 29 de agosto. «Hemos apostado por hacer un minifestival tecno y va a ser un pelotazo», apuntaba convencido el alcalde de la localidad, Francisco Javier de Echevarría
Antes, en ese misma jornada, ofrecerán una paella popular, contarán con un monologuista para amenizar la tarde, además del proyecto Animalia, que organizan de la mano con Rebeca Rego
Para el sábado, además de misa e hinchables, han programado el proyecto 'Aire', en colaboración con el Club Mirandés de Aeromodelismo, y en el que junto a vehículos teledirigidos incluyen un concurso de diseño de aviones de gran formato en poliespan y el vuelo de cometas, que se regalarán a los participantes.
Los mayores también podrán participar en la competición de bailes que se va a celebrar por la tarde y a la que seguirá el tradicional concurso de disfraces para todas las edades. La jornada se acabará con una verbena. Entre medias, a las doce de la noche, el bar de la pedanía acogerá una fiesta ochentera
Para cerrar el fin de semana, el domingo 31, recibirán a los gigantes y cabezudos de Miranda y a una pitonisa, por la mañana; y, por la tarde, animarán a los más pequeños a participar en la fiesta de la espuma previa a una chocolatada y a un espectáculo que lleva por título 'Lupita la Ingrata y el Tierno desavorío', a las 18.30 horas. «Queremos intentar ofrecer algunas cosas diferentes», apuntó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.