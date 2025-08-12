El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Depósito de aguas de la pedanía de Ayuelas, donde controlan el nivel disponible prácticamente a diario. Avelino Gómez

Ayuelas, pendiente de una reunión con los dueños de suelo por donde pasará su red de agua

Que la obra de abastecimiento se pueda ejecutar está pendiente de unos 80 metros cuadrados de terreno en Bozoó y Santa Gadea

Cristina Ortiz

Martes, 12 de agosto 2025, 23:46

El agua es un bien de primera necesidad y, como tal, Ayuelas va a defender su derecho a disponer de un abastecimiento suficiente y de ... calidad que ahora no tiene; aunque lograrlo implique ir a los juzgados a reclamarlo. Pero, como es algo que les gustaría evitar, de la mano con la Concejalía de Barrios y Pedanías, al frente de la que está Guillermo Ubieto, quieren convocar una reunión con los propietarios de los terrenos de Santa Gadea del Cid y Bozoó afectados por el diseño de la acometida hasta esa Entidad Local Menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  2. 2

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  3. 3

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  6. 6

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  9. 9

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  10. 10

    Denuncian una pancarta por los presos de ETA en un colegio público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ayuelas, pendiente de una reunión con los dueños de suelo por donde pasará su red de agua

Ayuelas, pendiente de una reunión con los dueños de suelo por donde pasará su red de agua