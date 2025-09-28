Avisan a los bomberos de Miranda para rescatar a una paloma atrapada en una red de obra Cuando llegaron el animal ya se había zafado de las ataduras

M. A. C. Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Poco antes de las siete y media de la tarde en el parque de bomberos de la ciudad se recibió un aviso indicando que en ... la calle La Estación, a la altura del número 26 había quedado atrapada una paloma en una red de obra. No tardaron en movilizarse y llegar hasta el lugar con el camión escalera, pero lo cierto es que cuando los bomberos llegaron la paloma había logrado zafarse de las ataduras y ya no fue necesario que intervinieran.

En otro orden de cosas en la tarde de ayer domingo donde sí tuvieron que participar fue en un conato de incendio en una cuneta de la AP-1, concretamente en el kilómetro 78 de esa vía. Todo apunta a que el fuego se produjera por una colilla. La intervención de los bomberos mirandeses fue corta en el tiempo, apagaron las llamas y lograron atajar el humo que iba hacia la N-1.

Miranda de Ebro