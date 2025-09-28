El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Respondieron inmediatamente a la llamada. A. G.

Avisan a los bomberos de Miranda para rescatar a una paloma atrapada en una red de obra

Cuando llegaron el animal ya se había zafado de las ataduras

M. A. C.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:29

Poco antes de las siete y media de la tarde en el parque de bomberos de la ciudad se recibió un aviso indicando que en ... la calle La Estación, a la altura del número 26 había quedado atrapada una paloma en una red de obra. No tardaron en movilizarse y llegar hasta el lugar con el camión escalera, pero lo cierto es que cuando los bomberos llegaron la paloma había logrado zafarse de las ataduras y ya no fue necesario que intervinieran.

