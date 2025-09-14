Una avería obliga a cerrar la piscina climatizada de Miranda

Los usuarios habituales de la piscina cubierta del polideportivo tendrán que pasar unos días sin poder hacerlo ya que una avería ha obligado a cerrar ... la instalación al público desde hoy mismo.

Se ha observado que las dos bombas de recirculación de agua del vaso del polideportivo han dejado de funcionar, por lo que resulta imprescindible cerrar esta dependencia municipal mientras se estén llevando a cabo los trabajos tendentes a subsanar la avería.

Según se apunta desde la Concejalía de Deportes la primera de las bombas ahora inutilizadas «se averió el pasado jueves» y se envió de modo inmediato a reparar.

Disponiendo de una sola no hay objeciones para que la piscina climatizada esté abierta, pero este domingo se detectó otro fallo en la segunda, así que «no ha quedado más remedio que cerrar la instalación», argumenta el concejal, Aitor García, que ha apuntado también que «en cuanto las bombas de recirculación sean reparadas y recolocadas, y se compruebe que se han restablecido los índices tanto de cloro como de PH, volveremos a abrir la piscina. Estamos trabajando para que la situación se normalice lo antes posible».