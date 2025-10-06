Habrá autobús nocturno para la 'quedada' del día 11 en Miranda
El último de los viajes saldrá de la ciudad a las cinco de la mañana y el precio será el habitual
María Ángeles Crespo
Lunes, 6 de octubre 2025, 13:39
Este sábado se va a celebrar en la Parte Vieja una nueva 'quedada', y desde el Ayuntamiento se ha decidido habilitar, un año más, un ... servicio especial de autobús nocturno para facilitar el regreso a casa «de manera cómoda, segura y responsable» para que los participantes del reencuentro disfruten de un ambiente «festivo y a la vez seguro».
Las salidas desde Ronda, a la altura de la administración de lotería, con destino a El Crucero, Orón y Las Matillas, serán cinco, desde las 00.30 y hasta las 04.30 horas, de hora en hora.
Para los que quieran dirigirse a Los Ángeles, El Lago o Fuentecaliente, el autobús saldrá desde la iglesia de San Nicolás a las horas en punto entre las 01.00 y las 05.00 horas;habrá por lo tanto también cinco autobuses. Los usuarios abonarán el billete de urbano de manera ordinaria.
