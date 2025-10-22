El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 22 de octubre
Los cuerpos policiales permanecerán atentos para que no vuelvan a repetirse estas concentraciones. Avelino Gómez

Aumenta la preocupación ante la llegada de las carreras ilegales a Miranda

Más de cien personas se volvieron a dar citar en el Polígono Industrial de Bayas y una decena de conductores fueron identificados por la Policía

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:38

«Tenemos constancia de que llevan dos semanas viniendo de forma consecutiva. La primera nos enteramos por los vídeos de las redes sociales que habían ... quedado en Vitoria para luego trasladarse a Lantarón y a Miranda. Sin embargo, el pasado viernes por la noche, se reforzó la vigilancia y se filió a los conductores de varios vehículos, realizándose las pertinentes denuncias, y había aproximadamente 25 coches», informa Pablo Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento mirandés, acerca de la proliferación de 'kdd' (quedada en el argot) de carreras ilegales que está adoleciendo la ciudad.

