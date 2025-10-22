Aumenta la preocupación ante la llegada de las carreras ilegales a Miranda

«Tenemos constancia de que llevan dos semanas viniendo de forma consecutiva. La primera nos enteramos por los vídeos de las redes sociales que habían ... quedado en Vitoria para luego trasladarse a Lantarón y a Miranda. Sin embargo, el pasado viernes por la noche, se reforzó la vigilancia y se filió a los conductores de varios vehículos, realizándose las pertinentes denuncias, y había aproximadamente 25 coches», informa Pablo Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento mirandés, acerca de la proliferación de 'kdd' (quedada en el argot) de carreras ilegales que está adoleciendo la ciudad.

Según ha podido saber ELCORREO, en torno a 125 personas se congregaron el pasado viernes en el Polígono de Bayas para disfrutar de las carreras, los derrapes, los ceros y diversas piruetas automovilísticas. Los piques tuvieron lugar en la confluencia de la calles Ircio y Montañana del parque, el mismo punto en el que tanto Policía Nacional como Policía Local intervinieron pasadas las 00.10 horas de la noche. En total, tres dotaciones del servicio municipal y otros tantos del cuerpo nacional para controlar una situación que parece ir in crescendo en la ciudad.

El resultado, de los 25 vehículos participantes, se identificó a 10 conductores por las fuerzas del orden, la mayoría de ellos de Vitoria y otros municipios cercanos; y también se procedió a imponer hasta 4 sanciones por conducción negligente, falta de licencia de conducción, ausencia de documentación, ITV en regla y demás. El objetivo no era otro que poner fin a la cita, dispersar a participantes y público y tratar de disuadirlos para futuros encuentros.

El problema radica en que, como ha podido confirmar este medio, Miranda parece estar erigiéndose en una alternativa ideal para retomar las clásicas carreras ilegales de Júndiz, en Vitoria; una convocatoria que en los últimos meses se han estado desarrollando en Orduña (BIzkaia) después de que, la madrugada del pasado 12 de enero, los jóvenes Izaro y Cristian fallecieran tras chocar su coche contra un turismo, inmerso en un pique con otro deportivo, en una recta del polígono industrial alavés. Los conductores de los tres vehículos están procesados.

Desde entonces, La Policía Local de Vitoria y la Ertzaintza, en coordinación con el Departamento Vasco de Seguridad, han estado muy encima para evitar prácticas en la capital alavesa. Sin embargo, la gran quedada del pasado 11 de octubre encendió de nuevo todas las alarmas, ya que medio millar de personas se congregó de nuevo en el polígono alavés para, posteriormente, moverse a Lantarón, a medianoche, y a Miranda, sobre las 1.00 horas.

La cita saltó a nuestra ciudad, a través de una cuenta privada de Instagram, y las carreras se abrieron también a los motoristas. Entre 200 y 300 personas, casi todos jóvenes, hicieron presencia en el parque empresarial; y un centenar repitió a los pocos días de nuevo en Bayas.

Por parte de Policía Nacional, al tener constancia de esta convocatoria, «se han desplegado indicativos en colaboración con Policía Local desde el 14 de octubre. Mantenemos la permanente coordinación sobre el asunto». Pero no han cursado ninguna denuncia por su parte.

Por todas estas razones, desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana avanzan que «somos conocedores de la situación, en la primera noche que sucedió no se recibió llamada alguna, pero en la segunda ocasión sí se pudo actuar. Policía Local trabaja de la mano con Policía Nacional y se prestará especial atención para que no se repitan este tipo de convocatorias en la ciudad».