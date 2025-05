Aumenta la demanda de plazas de garaje en Miranda por la oferta limitada y la creciente zona azul

Tener una plaza de garaje en Miranda cada vez tiene más valor. Las mayores restricciones a los vehículos por la creciente zona azul regulada por ... la ORA, así como la limitada oferta de estacionamientos que existe en el parque inmobiliario mirandés y los recientes casos vandálicos que han acabado con diversos transportes calcinados, han puesto de nuevo el foco en el interés de contar con un aparcamiento privado y bajo techo.

Pese a que Miranda, dadas sus características, dista de ser una ciudad con grandes problemas de tráfico, también presenta nuevos condicionantes que hacen que circular y aparcar en la calle sea cada vez más complicado, convirtiendo las plazas privadas de aparcamiento en un activo valioso. Y así lo aseveran desde diferentes agencias inmobiliarias de la ciudad.

«Se demandan más plazas de garaje porque cada vez es más complicado aparcar en el centro. Los precios suelen oscilar entre los 15.000 y los 20.000 euros, dependiendo de la zona, y la demanda ha subido en los últimos años, no es exagerado, pero se nota que hay más gente interesada», apunta Alberto Gómez, agente de InmoMir.

En esta línea, el vendedor basa esta tendencia en que «haya tanta zona peatonal y que hayan ampliado la acera en ciertas calles, es algo que sí que puede tener que ver en que haya crecido la demanda de aparcamiento. Además, la gente también busca cada vez más pisos con garaje en la ciudad porque tienen fácil salida».

Esta valoración coincide casi totalmente con la de Charo Cruz, de Kar Inmobiliaria, que opina que «la demanda de plazas de garaje ha aumentado pero no demasiado. En el centro de la ciudad se ha podido notar algo más, pero en el resto de las zonas de Miranda no ha habido una gran diferencia en la demanda».

Así las cosas, el precio de los estacionamientos fluctúa entre los 17.000 y los 19.000 euros en su agencia, aunque «si es un poco mejor o con trastero, los tenemos a partir de 20.000 euros, pero tampoco es que tengamos mucha oferta, la verdad».

Por último, Rubén Puras, de la agencia inmobiliaria M30, se desmarca un poco de sus dos compañeros y pone sobre la mesa nuevos aspectos a valorar. «No se ha disparado en exceso la demanda. Nosotros tenemos bastante oferta de garajes para vender y algo menos para alquilar, aunque no hay una demanda muy alta para esto, y el precio se mantiene más o menos estable».

En su establecimiento, encontramos aparcamientos privados que van desde los 7.000 euros, aproximadamente, en la zona de El Crucero, «donde hay menos demanda», hasta incluso los 22.000 euros, «si está en el centro, tiene más metros y cuenta con trastero incluido. Pero la mayoría suele rondar los 15.000 euros en zonas céntricas donde los edificios no son nuevos y hay mucho parking».

Si bien no es una práctica viralizada en nuestra ciudad, los anuncios físicos (el papelito de toda la vida con el número de teléfono) y los digitales en busca de plazas de aparcamiento cuentan con cada vez más presencia en los tablones, perfiles de redes sociales y garajes mirandeses.

«No creo que la ciudad sea insegura pese a lo que ha ocurrido últimamente con los coches incendiados. Vivo en el centro y, desde hace unos años, tengo que irme cada vez más lejos para aparcar en línea blanca, sin pagar zona azul, últimamente me toca casi hasta el Centro Cívico o el Emiliano Bajo. Compré mi piso en la calle Ciudad Jardín sin plaza de garaje, aunque me dijeron que siempre podría venderla sin dificultad, y ahora me estoy planteando coger un garaje y valorando precios», apunta María Jesús, vecina del centro.

En este sentido, David Gómez, que busca estacionamiento privado en los aledaños en el Punto Cero, subraya que «ahora mismo creo que lo mejor es tener una plaza de garaje. Ya no se puede aparcar como antaño, cada vez hay más zona azul y todo se aprieta. Además, el garaje rara vez va a perder valor en caso de que quieras alquilarlo o traspasarlo en un futuro, el problema es que la gente lo sabe y el desembolso inicial es grande».

Horizonte

A colación de los guarismos aportados por las agencias inmobiliarias mirandesas, en 2024, el precio medio de los garajes en venta subió un 10,2% en el país, situándose en 13.770 euros según último informe de la Inmobiliaria Fotocasa. El estudio 'Precios de los garajes en venta en España en 2024' apunta que, en un sólo año, el precio medio pasó de 12.495 euros en diciembre de 2023 a 13.770 en diciembre de 2024, evidenciando una tendencia al alza desde el ejercicio 2021.

Estos valores económicos coinciden con los subrayados por los agentes inmobiliarios, aunque en Miranda el encarecimiento esté llegando de forma más paulatina.Sin embargo, cabe destacar que, en España, el precio de los garajes sube incluso más que el de la vivienda (8,4%) y los estacionamientos privados se están tornando en una alternativa atractiva para los inversores, porque supone un bajo mantenimiento y una alta rentabilidad.