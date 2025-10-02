Atropellan a una mujer en la N-1 en Miranda
El accidente tenía lugar sobre las 8.30 horas en la rotonda junto al cuartel de la Guardia Civil
Cristina Ortiz
Jueves, 2 de octubre 2025, 11:22
Una mujer de unos 40 años ha resultado herida este jueves por la mañana en Miranda al ser atropellada por un turismo en la rotonda ... de la carretera N-1, junto al cuartel de la Guardia Civil.
Una llamada a las 8:31 horas informaba de los hechos a la sala del 112 de Emergencias Sanitarias, que daba aviso del accidente a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias. Si bien, se desconoce, hasta el momento, el estado de la mujer herida en el siniestro de tráfico.
