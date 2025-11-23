El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En la Plaza de España. E. C.

Atraídos en Miranda por el olor y el sabor de la reineta

Los mirandeses no han faltado a la cita

Toni Caballero

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:27

Los mirandeses no han faltado a su cita con la reineta, la reina de la manzana por su olor y su sabor, sin olvidar sus ... propiedades saludables y su versatilidad en la cocina, como demostró el cocinero mirandés Rubén Morote durante el show cooking que ha acompañado durante esta mañana de domingo a la feria organizada por los productores del valle de Caderechas que se desplazaron desde esa zona próxima a Miranda hasta la plaza de España para ofrecer a los mirandeses fruta de primera calidad y prácticamente de kilómetro cero.

