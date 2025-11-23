Atraídos en Miranda por el olor y el sabor de la reineta Los mirandeses no han faltado a la cita

Los mirandeses no han faltado a su cita con la reineta, la reina de la manzana por su olor y su sabor, sin olvidar sus ... propiedades saludables y su versatilidad en la cocina, como demostró el cocinero mirandés Rubén Morote durante el show cooking que ha acompañado durante esta mañana de domingo a la feria organizada por los productores del valle de Caderechas que se desplazaron desde esa zona próxima a Miranda hasta la plaza de España para ofrecer a los mirandeses fruta de primera calidad y prácticamente de kilómetro cero.

Además de con una IGP que avala su calidad y su producción. Este año la temporada ha sido buena para esta fruta en la zona y se han recogido unos 300.000 kilos de los frutales, de las dos variedades que se comercializan, la gris y la blanca.

