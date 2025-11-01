«Tenemos que atraer centros de datos a Miranda»

Aunque acumula años de experiencia dentro de FAE Burgos, se puede decir que Ignacio San Millán está en proceso de adaptación. Y es que presentado ... a última hora como candidato de consenso, en una pugna entre el anterior presidente, Miguel Ángel Benavente, y Andrés Hernando, CEO de Hyperbaric y presidente de la patronal del metal (Femebur), todavía tiene muchas heridas que coser dentro de la organización, además de formar un equipo de trabajo en el que Miranda tendrá voz propia, antes de marcar agenda.

–Asumió la presidencia hace mes y medio tras un proceso electoral convulso y un resultado electoral ajustado, ¿las aguas han vuelto a su cauce?

–Bueno, lo estamos intentando. Yo creo que la otra parte sigue ahí un poco ofuscada. No me lo pone fácil. A ver si somos capaces de reconducirlo y que todo vuelva a su cauce y trabajar todos en la misma dirección.

–Cuando presentó su candidatura ya avanzó que el suyo no iba a ser un proyecto continuista con el de Benavente y que había cosas que cambiaría. ¿Cuáles serían las principales? y ¿ha podido empezar?

–He empezado a reunirme con todas las asociaciones para que me trasladen sus inquietudes, sus problemas, qué ideas tienen, etc. También estoy hablando con aquellos que voy a proponer para que formen parte del comité. Mi mandato no va a ser tan presidencialista como era el de Miguel Ángel Benavente. Quiero formar un equipo, yo no entiendo de todo. Tengo mi especialidad en logística de comercio exterior y me tengo que rodear de expertos en diferentes sectores, buena gente que tenga tiempo y que esté dispuesto a perderlo.

–Una vez conformado ese grupo de trabajo, ¿cuál será la hoja de ruta a seguir?

–Para empezar, tenemos que conseguir que no se nos escape el talento, viendo qué oportunidades podemos ofrecer para que no se quieran ir. Vamos a potenciar y analizar la relación con la FP y la universidad y dar otro aire, porque quizá hay necesidades de las empresas que no se están cubriendo en los centros. El absentismo es otro de los temas que tenemos que analizar. Ya me he reunido con los sindicatos y nos hemos comprometido a mantener otro encuentro cuando tenga formado el comité ejecutivo. También estamos muy preocupados por la falta de potencia energética en toda la provincia, en Miranda, Aranda, Burgos, Las Merindades.

–FAE representa al empresariado de toda la provincia, aunque no todas las ciudades que citaba tengan la misma presencia en la organización.

–Es algo que nunca he entendido. Ylo digo como crítica constructiva a otras directivas. El tejido empresarial de Miranda es importantísimo para nosotros. Según los estatutos, que los vamos a cambiar porque al hacer elecciones nos hemos dado cuenta de que están obsoletos (tienen 50 años), el comité lo componen, además del presidente, 12 personas. Y ya le he dicho a Eduardo Araguzo que él tiene que ser uno. Como mínimo, tiene que haber una persona de Miranda. Vamos a defender los intereses de todo el sector industrial.

–Entre los primeros problemas del empresariado local están los problemas para encontrar personal cualificado. Algo más difícil en el caso de la ciudad según va bajando una tasa de paro que ahora está en el 8,7%. ¿Qué solución le ve?

–Hay que agilizar todos los procesos de contratación de personal en origen, en sus países; porque si no cubrimos aquí los puestos que ofertamos, no se presentan candidatos y no hay mano de obra para cubrirlos, hay que intentar contratar en origen o que se pueda incorporar a inmigrantes que ya están aquí y no tienen los papeles. No puede ser que haya una persona que quiera trabajar y esté dispuesta a aprender y no la puedas contratar porque antes tiene que justificar que lleva aquí dos años.

–De hecho, en el Foro de Empleo que organiza FAE el próximo 5 de noviembre en Miranda, hay 45 empresas que buscan más de 400 perfiles.Un éxito para el evento, pero también un ejemplo de la magnitud del problema.

–Sí, porque hay muchas ofertas y no se cubren las necesidades que hay. Hay que buscar una solución porque si no tenemos trabajadores, ¿qué hacemos?, ¿cerramos las empresas? Además, en Miranda hay un problema añadido, la proximidad al País Vasco, con unos salarios mucho más atractivos, por las ventajas fiscales que tienen.

–A pesar de ello, la ciudad vive un buen momento en lo que a captación de empresas se refiere. Desde FAE, ¿cuáles se ven como principales fortalezas de la ciudad y qué debilidades debería mejorar?

–Ahora mismo, Miranda, logísticamente es un punto estratégico importantísimo. Es un enclave puntero, al que ahora tenemos que atraer los centros de datos. El suelo es mucho más económico que en el País Vasco, hay gente cualificada y no hay mucha conflictividad laboral. Yo creo que ahí Miranda tiene una posición buena. Además, tiene grandes empresarios, tanto Clemente González, de Alucoil;como Ginés Clemente, de Aciturri. Las suyas son dos empresas tractoras que pueden colaborar para complementar a sus grupos.

–Pero más que la industria, parece que es la logística la que se fija en Miranda.

–Traer empresas industriales cuesta más, también en Burgos. Tenemos que ser capaces de captar compañías que generen 200, 300, 400 empleos porque tenemos buen clima laboral, personal cualificado, Formación Profesional... Aunque quizá sí que tenemos que mejorar las condiciones laborales, dar opciones de conciliación familiar... para que la gente quiera venir aquí. El horario, si hay jornada partida y el teletrabajo, son las principales preguntas que me hacen en las entrevistas de trabajo que realizo.

–No sólo se trata de captar empresas, sino también de que ofrezcan empleos de calidad.

–Es verdad que los salarios de la industria son muy superiores a los de la logística. Quizá haya que incrementarlos, pero al final el que lo va a pagar es el consumidor. O sube la productividad o se van a repercutir los costes.

–Captar empresas también pasa por garantizar servicios, incluido el suministro eléctrico. Un problema grave en la ciudad.

– ¿Cómo puede haber seis solicitudes de siete empresarios que no puedan estar aquí? Que no tengamos suficiente potencia energética es una mala planificación de las autoridades.

–Además, en el caso de Miranda, Arasur se ha adelantado en la implantación de centros de datos y, por tanto, también en la solicitud de la potencia eléctrica disponible.

–Creo que todavía un poco más al norte su conglomerado de administración y empresas nos saca todavía cierta ventaja. Están mucho más al día que nosotros y tienen mejores equipos para saber antes por dónde van los tiros. Por mucho que intentemos atraer empresas, si luego las administraciones no les dan las facilidades, les vuelven locos con tanta burocracia... A nosotros, poner en marcha un negocio nos cuesta mucho más que en el País Vasco. Tenemos que exigir a nuestras administraciones que nos ayuden, que no todo sea recaudar impuestos. En Miranda os han dejado de la mano de Dios, se han cerrado empresas y no se han buscado alternativas. Tenemos que trabajar en esa dirección para que no caiga en el olvido.

– Aún así, la pasada semana se citaba a Miranda como la cuarta ciudad más industrializada de Castilla y León. De todos modos, le sigue costando atraer talento y sumar población.

–Es algo que no se entiende porque está en un punto estratégico y rodeado de grandes ciudades. Además hay de todo: comercio, restaurantes Estrella Michelin, un equipo de fútbol en Segunda...

–Además de energía y agilidad administrativa, para crecer hace falta suelo. El polígono de Ircio está ocupado al 65% y el futuro de El Bullón, proyectado sobre unas 120 hectáreas, está pendiente ahora de la aprobación del plan parcial.

–El desarrollo del suelo tiene que ser mucho más ágil, la administración tiene que acortar todos esos plazos. No sé si habrá que hacer un cambio legislativo pero no puede ser que se tarde años en desarrollar una zona industrial. Lo mismo pasa con la vivienda. Si llegan empresas que generan empleo y atraen gente, ¿dónde se meten? No hay pisos. Yen hacer nuevas se tarda mucho, demasiado. Así que, por favor, agilicemos. Pidan una declaración responsable, contrólenlo para que no se cometa ninguna ilegalidad pero, faciliten los trámites, autorizaciones y licencias. En Burgos, el Ayuntamiento está tardando un año en conceder una licencia, según me trasladaron los responsables del sector de la construcción con los que me reuní la semana pasada. De la misma manera que la administración nos exige a nosotros, nosotros tendremos que reclamar que agilicen los procesos.

–Incluida la ejecución de infraestructuras de comunicaciones.

–La antigua autopista está colapsada. El tercer carril es algo prioritario para Miranda. Eso o desboblar la N-1. Hay que buscar soluciones. También hacen falta ya más salidas de la AP-1. Es un tema prioritario.

–Por otro lado, hace dos años FAE denunció ante los tribunales la diferenciación del IBIpor usos, por considerar que penalizaba a las empresas y el comercio. ¿Cómo pueden afectar este tipo de medidas a la viabilidad de proyectos ya instalados o a otros que puedan venir

–Es un tema que tendremos que volver a estudiar. Creíamos que estábamos en posesión de la razón pero el juzgado no nos la dio.

–La pasada semana tuvo oportunidad de debatir en Miranda con el ministro de Industria, Jordi Hereu, sobre las necesidades del sector en la zona. ¿Cómo ve este tipo de encuentros?

–Me parecen fenomenal. Lo que hace falta luego es que nos hagan caso y lleguen a efecto las propuestas que planteamos. Esos actos se deberían fomentar más para que vivan mucho más la realidad de lo que nos ocurre. De hecho, el mundo empresarial iremos a todos los actos que se hagan sean del signo político que sean para trasladar nuestras demandas.