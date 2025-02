Atracan con un machete de grandes dimensiones y a plena luz del día una farmacia en Miranda

Un rasguño en el cristal del mostrador es la única señal física del atraco sufrido por la farmacia de Real Allende el lunes. En lo ... emocional, el susto de las tres trabajadoras que se encontraban en el establecimiento tardará más en borrarse. Pasaban unos minutos de las seis de la tarde cuando un varón encapuchado y armado con un machete de grandes dimensiones entró en el local y pasó directamente hasta la parte trasera de la botica, sorprendiendo a las tres personas que se encontraban en ese momento trabajando. El dueño había salido a hacer unos recados y tampoco había clientes. El último, justo acababa de salir por la puerta.

«Creemos que llevaba un tiempo fuera esperando el momento exacto», aseguran. El sujeto esgrimía un machete de unos 50 centímetros. La medida se puede calcular porque al pasar junto al mostrador dejó un arañazo con el filo en el cristal que aún permanece. Sin mediar muchas palabras, pidió que le entregaran la caja. «Estaba muy nervioso», afirma el personal de la farmacia, que no opuso ninguna resistencia para entregar el dinero. La prueba de que el atracador quería actuar rápido y marcharse es que incluso tropezó y se tuvo que agachar a recoger parte del botín, un descuido que podía haberle costado caro si llega a entrar gente a la farmacia. Pero tuvo el tiempo necesario para salir del local y alejarse andando con paso ligero pero sin correr, para no levantar sospechas.

Aunque la policía acudió rápido a la llamada, porque estaban realizando un operativo cerca, no pudieron localizar al individuo en las calles próximas. «Se ha llevado el dinero que había en la caja, pero por suerte nadie hemos sufrido daños», celebraban los propietarios de la farmacia, que hace quince años sufrieron otro asalto armado, en aquella ocasión por un individuo con una pistola que luego se demostró que era de fogueo.

El atraco tampoco fue excesivamente rentable «porque hoy en día casi todo el mundo paga con tarjeta, así que no solemos tener mucho efectivo. En los años 80 y 90, cuando la droga golpeaba con fuerza, este tipo de sustos eran más habituales y rara era la farmacia a la que no le tocaba de vez en cuando, pero ahora afortunadamente ya no pasa porque todos saben que las cajas ya no son muy elevadas», explican los afectados, que solo quieren olvidar cuanto antes el suceso y que la imagen se borre de sus cabezas, mientras las fuerzas de seguridad hacen su trabajo para intentar localizar al atracador.