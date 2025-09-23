Toni Caballero Miranda de Ebro Martes, 23 de septiembre 2025, 11:47 Comenta Compartir

La ciudad ha despertado hoy con un gran susto que, por suerte, se ha quedado sólo en eso. Sobre las 9.24 horas de la mañana, el servicio del 112 Emergencias informaba de un pequeño incendio en un domicilio de la calle Santa Lucía número 61, fueron alertados tanto los Bomberos como la Policía Local de Miranda y las Emergencias Sanitarias del Sacyl, que enviaron una ambulancia al lugar.

Al parecer, las llamas ha tenido su origen en la cocina del inmueble, dando paso a un espeso humo que se ha erigido en la mayor señal de alerta a la postre. La titular del domicilio, una mujer de 54 años, ha requerido asistencia médica por la inhalación de humo en el interior de la vivienda.

Sin embargo, tal y como han señalado los servicios sanitarios en su comunicado de prensa, la mujer ha sido atendida in situ por la propia UVI Móvil desplazada hasta el lugar de los hechos, donde también ha sido dada de alta, y no ha sido necesario trasladarla al Hospital Comarcal Santiago Apóstol.

En lo que al propio fuego se refiere, ha sido sofocado sin grandes obstáculos por el servicio de extinción de incendios y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego, que no ha dejado heridos ni grandes destrozos materiales gracias a la rápida intervención de los Bomberos y el resto de entidades.

Temas

Miranda de Ebro