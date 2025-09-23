El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Desplazados hasta el lugar de los hechos. Avelino Gómez

ST

Atienden a una mujer por inhalación de humo tras incendiarse su cocina en Miranda

El fuego tuvo lugar en un domicilio del número 61 de la calle Santa Lucía y la afectada fue dada de alta en el mismo lugar de los hechos por los sanitarios

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:47

La ciudad ha despertado hoy con un gran susto que, por suerte, se ha quedado sólo en eso. Sobre las 9.24 horas de la mañana, el servicio del 112 Emergencias informaba de un pequeño incendio en un domicilio de la calle Santa Lucía número 61, fueron alertados tanto los Bomberos como la Policía Local de Miranda y las Emergencias Sanitarias del Sacyl, que enviaron una ambulancia al lugar.

Al parecer, las llamas ha tenido su origen en la cocina del inmueble, dando paso a un espeso humo que se ha erigido en la mayor señal de alerta a la postre. La titular del domicilio, una mujer de 54 años, ha requerido asistencia médica por la inhalación de humo en el interior de la vivienda.

Sin embargo, tal y como han señalado los servicios sanitarios en su comunicado de prensa, la mujer ha sido atendida in situ por la propia UVI Móvil desplazada hasta el lugar de los hechos, donde también ha sido dada de alta, y no ha sido necesario trasladarla al Hospital Comarcal Santiago Apóstol.

En lo que al propio fuego se refiere, ha sido sofocado sin grandes obstáculos por el servicio de extinción de incendios y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer el origen del fuego, que no ha dejado heridos ni grandes destrozos materiales gracias a la rápida intervención de los Bomberos y el resto de entidades.

