El Ateneo se va a estrenar en el Teatro Apolo de Miranda con 'El carnaval de los animales'

Cuando se menciona al Ateneo Musical Mirandés es fácil que se piense en la que viene denominándose música culta, y es ese calificativo el que ... a veces hace que se mire con cierto recelo su programación. Y sí, está claro que el Ateneo quiere «mantener su esencia y apostar por la música clásica», pero a la vez su actual directiva está introduciendo novedades para conseguir el acercamiento de público de todas las edades.

En esta ocasión la propuesta que se hace desde la entidad es «lo que podemos denominar un concierto para todos los públicos, que puede resultar atractivo para los niños», apunta la presidenta, María Viqueira. El concierto será el domingo 6 de abril a las doce y media en el Apolo, espacio en el que será la primera vez que se programe una actividad promovida por el Ateneo.

«Músicos de la Orquesta Gregorio Solabarrieta interpretarán 'El carnaval de los animales', y durante su interpretación vamos a contar también con el ilustrador Javier Guinea, que irá poniendo diferentes imágenes».

Desconocen las responsables del Ateneo, como es el caso de su vicepresidenta, Sandra Cruz o su secretaria, Inés Martínez, si habrá alguna sorpresa que haga participar al público. Lo que sí saben es que se han esforzado por organizar este particular concierto «con la idea de que fuera mirandés, juntarnos varias entidades, como la orquesta Gregorio Solabarrieta y el ilustrador, que también es mirandés, para ofertar algo diferente y que creemos que será muy atractivo para mayores y pequeños». En esta ocasión el precio de las entradas será de 10 euros, incluidos los socios, y ya están a la venta en la Casa de Cultura.

Antes del 6 de abril con esa cita tan especial propuesta más inmediata que ofrece el Ateneo es la del martes 18 de marzo, con el concierto del Cuarteto Ribera (de cuerda) y la pianista Eva Llorente, que será en la Casa de Cultura a las ocho y cuarto de la tarde.

Cuando las propuestas se enmarcan dentro de la programación habitual el número de entradas que se ponen a la vente es de noventa, y el resto son para los socios, que en la actualidad son «333, así que podemos decir que en ese capítulo estamos contentas», apuntaba Inés Martínez, que también hablaba de satisfacción en cuanto a la aceptación que han tenido en esta temporada los bonos reducidos, que permiten asistir a seis conciertos por temporada y cuestan 75 euros. «Han adquirido un total de 23, que no está mal. También nos habíamos ilusionado con la posibilidad de que los más jóvenes adquirieran el bono que hemos preparado para ellos». En este caso el éxito no ha sido igual, pero «al menos hemos vendido nueve, para empezar no está mal».

Sin duda les gustaría incrementar el número de socios, pero dicen que «estamos en cifras aceptables y lo primordial es mantener los que tenemos».

Ha transcurrido prácticamente media temporada y el balance que hace la directiva es «muy positivo, hemos realizado una oferta muy variada y la gente ha respondido muy bien».

Aun estando a mitad de temporada si alguien quiere hacerse socio puede hacerlo a través de la web, llamando al 623 992 960, o pueden acercarse a los conciertos y allí pedir un formulario. Hacerse socio cuesta 120 euros, precio que se abona en dos cuotas. El bono joven para menores de 40 años implica un pago de 90 euros, también en dos cuotas, y el bono reducido cuesta 75.

La directiva está trabajando por acercar la música a todos los mirandeses y abre las puertas del Ateneo a todos los aficionados.