Aspodemi amplía sus servicios en Miranda con un centro de ayuda a la autonomía personal

Ser autosuficiente en el día a día o, al menos intentarlo es el objetivo a perseguir por cualquier persona;también por aquellas que tienen neurodiversidad ... en dependencia, desde la infancia a la tercera edad. Pero para lograrlo o intentarlo es necesario contar con apoyos especializados e individualizados que no siempre son fáciles de conseguir. Sobre todo, por la necesidad de contar con profesionales especializados.

Personal que ha logrado reunir Aspodemi para abrir un nuevo programa dirigido a prestar servicios de promoción de la autonomía personal. Un psicólogo, una pedagoga, un terapeuta y una docente se encargan, tanto en sesiones individualizadas como grupales de trabajar con los usuarios –15 de momento– para brindarles aquellos apoyos que necesitan para ganar independencia o bienestar emocional, ya sean propuesta de aprendizaje mediante el juego, talleres de cocina o de actividades del hogar

«El trabajo es muy individualizado, se centra en lo que la persona demanda o necesita, y para ello nos apoyamos mucho en la práctica del día a día, en contextos reales», detalló Sofía Queimadelos, responsable de un servicio que también ha apostado por la innovación en el equipamiento.

Cuentan con 'Neuronup', un programa de estimulación cognitiva para trabajar capacidades y obtener datos esenciales para trabajar con los usuarios, ya que genera gráficos de la evolución. «Esa información nos da muchas herramientas y una forma objetiva de ver los resultados».

Pero llegar a abrir las puertas del nuevo centro no ha sido sencillo. Aspodemi ha tenido que acreditarse ante la Junta en 4 nuevos servicios: terapia ocupacional, estimulación cognitiva, habilitación psicosocial y mantenimiento y promoción funcional. Además, han tenido que buscar un local específico para este programa, lo que han hecho recurriendo al alquiler y acondicionamiento de una lonja en la calle Francia 19.

De momento, los ingresos con los que cuentan son las cuotas de los usuarios a través de las prestaciones a la dependencia, pero confían en obtener alguna subvención institucional o de fundaciones para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.