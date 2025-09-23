Las asociaciones de Miranda saldrán a la calle el domingo para mostrar «una ciudad viva y activa» La feria del Antonio Machado contará con la participación de 29 colectivos que trabajan para mejorar la vida de los mirandeses

Miranda puede presumir de contar con un tejido asociativo fuerte que muchas veces cubre las lagunas de la administración. Las asistenciales tienen una importancia vital en la calidad de vida de los usuarios pero en otros ámbitos, como la cultura o el deporte, gran parte de la agenda de la ciudad depende de la labor altruista de estos colectivos.

Aunque la mayoría son de sobra conocidas por tener una larga trayectoria, el domingo tendrá lugar la feria de asociaciones, una cita ya clásica en el calendario local y que permite visibilizar ese trabajo silencioso que no siempre tiene el reconocimiento que merece. «Es un buen escaparate porque a veces te sorprendes y no sabes de la existencia de una asociación o la conoces pero realmente no tienes mucha idea de todos los servicios que ofrece», aseguran desde la plataforma del voluntariado.

Serán 29 asociaciones las que estarán representadas en el parque Antonio Machado en una jornada con carácter lúdico en la que habrá música, talleres, sorteos y degustación de comida, pero en la que también habrá espacio para la solidaridad, con una unidad móvil de donación de sangre y un espacio para la adopción de mascotas. FAE también ha querido sumar su granito de arena con la carrera de sacos, en la que cada empresa patrocina al corredor de una asociación y se reparten un total de 3.200 euros en premios.

Bajo el lema 'asociaciones vivas, comunidades activas' el objetivo es «estimular la participación social» y visibilizar el trabajo que realizan los diferentes voluntarios. «Entre todos podemos conseguir una ciudad más viva y más justa», afirman los organizadores, que destacan el gran número y la variedad de proyectos que tiene cada asociación.

Las actividades programadas para el domingo comenzarán a las 11.30 horas en el parque Antonio Machado y finalizarán a las 14.30 horas.

