La asociación contra el ruido de Miranda lamenta que se avale un ocio nocturno sin horario

No se lo esperaban. A la Asociación de Afectados por el Ruido en Miranda (A.A.R.M) le ha sorprendido la decisión de la ... Junta de Castilla y León de dar potestad a los ayuntamientos para eliminar los topes horarios a hostelería y espectáculos públicos siete días al año. Es una medida con la que tienen claro que, lejos de avanzar hacia la solución de un problema reconocido por la administración regional, éste se acentúa.

«Es una nefasta noticia para las personas que vienen luchando por el derecho al descanso y a la inviolabilidad del domicilio, y nos parece un despropósito que la Junta haya tomado esta medida». Es «un giro de guion» con el que no contaban y que además «no vemos necesario». Para empezar, porque ya consideran «un exceso» que en fiestas se alarguen los horarios hasta las cinco de la madrugada en una ciudad en la que «no tenemos instalaciones para recoger este tipo de eventos».

Actividades que, por el ruido que generan hasta altas horas de la noche, se convierten en «un suplicio para los residentes, que tenemos que asumir y resignarnos, eso sí, marchándonos de casa o sufriendo la contaminación acústica sin límites», denunciaba el presidente del colectivo, Miguel del Pino; que volvía a insistir en la necesidad de que se cree un recinto ferial alejado de zonas residenciales, tal y como se apuntaba también en la sentencia del TSJ de Castilla y León que avalaba su reivindicación, aunque reconocía la posibilidad municipal de suspender los límites acústicos de manera formal y oficial, cumpliendo con unos trámites previos.

Pero Del Pino, también dejaba claro que esa opción de anular los topes de ruido en fechas señaladas no da «patente de corso para todo. Hay que hacer unas mediciones y enviar unos informes. Nuestros abogados van a estar vigilando que esto se cumpla y quiero pensar que el Ayuntamiento va a actuar como corresponde» de cara a las fiestas.

De todos modos, para abordar la postura municipal sobre la posibilidad de eliminar los topes horarios 7 jornadas al año, la asociación va a solicitar hoy mismo por registro una reunión con el responsable de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, porque «no nos fiamos» de que no haya un cambio de opinión y sí se acabe optando por acogerse a esa liberación horaria que permite la norma en momentos puntuales.

«Somos parte implicada como los hosteleros. Vamos a defender nuestros derechos fundamentales, porque a este paso va a ser todo fiesta y no va a haber límites a nada. Eso no puede ser», denunciaba Del Pino; al tiempo que mostraba su malestar con quienes les acusan de querer cargarse las fiestas. «Nosotros no queremos acabar con nada, lo que queremos es regular, porque estamos afectados. No hay que dramatizar», zanjó.