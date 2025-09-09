La asociación contra el ruido de Miranda acusa a Ebrovisión de sobrepasar los límites

Ebrovisión ha dejado una resaca de emociones, conciertos, recuerdos y dinero en la ciudad. Pero también de molestias para algunos vecinos. Tras el festival, el ... Ayuntamiento ha recibido ya escritos en los que se pone el foco en el exceso de decibelios que tienen que soportar algunos mirandeses. Uno de ellos está firmado por el vicepresidente de la plataforma de afectados por el ruido y se acompaña de mediciones realizadas con un dispositivo personal.

El documento asegura que en la mayor parte de conciertos organizados por Ebrovisión se superan los límites permitidos y que eso afecta al descanso de los vecinos, sobre todo a los de Anduva. La principal queja apunta a los eventos celebrados en el anfiteatro y en la zona del colegio Aquende, conciertos nocturnos que tienen un impacto acústico notable en las viviendas más cercanas.

No es la primera vez que Ebrovisión suscita denuncias vecinales similares. Desde que el festival decidió cambiar su formato y añadir nuevos escenarios, con el entorno del río como protagonista, el malestar de ciertos vecinos ha ido a más ya que el jueves por la noche es el anfiteatro el epicentro del ocio nocturno.

Antes lo era la Fábrica de Tornillos, un recinto cerrado y cuya finalidad es precisamente la de acoger espectáculos musicales, pero desde que se mudó al polideportivo y modificó un poco su programación, prefiere celebrar los conciertos al aire libre para llegar a un público mayor. El escenario del anfiteatro es uno de los que mejor acogida ha tenido por parte del público y es el lugar en el que se celebran los conciertos el jueves por la noche.

Según las quejas recibidas en el Ayuntamiento, en algunas casas se sobrepasaba también los límites con el sonido que llegaba desde el polideportivo o el castillo, aunque en unos parámetros que en principio no impedían el descanso a los vecinos.