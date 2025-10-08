Asisten a un motorista tras colisionar con un vehículo en Miranda El varón, de 58 años, ha sido atendido del hombro por los sanitarios de Sacyl

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:48

La ciudad ha amanecido con un aparatoso accidente de tráfico en la calle Condado de Treviño, en el cruce con la calle Río Ebro. La colisión ha tenido como protagonistas a un turismo y una motocicleta, llevándose la peor parte esta segunda, y ha acabado con una persona herida, pero no de gravedad.

Según indica el informe de Emergencias Sanitarrias 112, el motorista, un varón de 58 años de edad, ha resultado herido en el hombro como consecuencia del choque con el vehículo. Sacyl ha enviado una ambulancia al lugar de los hechos para proceder con la atención al motorista. Por suerte, la lesión no parece que revista de demasiada gravedad y el resto de daños sólo han sido materiales.

Temas

Miranda de Ebro