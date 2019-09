El asfalto se llena con el rugir de las motos Salieron de la calle La Estación. / Avelino Gómez Más de 400 inscripciones hicieron de la novena edición de Mirandurgis todo un éxito. El colectivo GRAM-04idea ya todo el programa que en 2020 será protagonista coincidiendo con su décimo aniversario SILVIA DE DIEGO Domingo, 29 septiembre 2019, 01:18

El próximo 2020 Mirandurgis cumple su décimo aniversario y para la agrupación GRAM-04 son palabras mayores ya que quieren picar rueda en el asfalto de la ciudad. Aún hay mucho que rematar pero la idea es, que aunque se programe una ruta por la comarca mirandesa, las calles concentren un número importante de actividades que pasan por conciertos o exhibiciones a dos ruedas. «Aún no hemos cerrado nada y estamos pendientes de los permisos pero la ilusión que tenemos es inmensa», puntualizaba ayer, cámara en mano, Javier Marín antes de inmortalizar la salida de los más de 400 moteros que se sumaban a la cita de la presente edición desde la calle La Estación.

El rugir de los motores y el sol animaba una jornada redonda que arrancaba a las 10 de la mañana con las inscripciones. «A las 340 que ya teníamos habrá que sumar otra centenar más », recordaban desde el colectivo que valoraba positivamente el recorrido hacia Frías por Sobrón porque «sigue siendo una auténtica maravilla».

Tras la parada de rigor para el pintxo pote en Lantarón todos los participantes regresaban a Miranda para una comida de hermandad en el Horno de San Juan y tras recargar fuerzas la jornada continuaba en la Fábrica de Tornillos donde la música, los sorteos y, sobre todo el buen ambiente formaban parte del plato principal. «En la fiesta reconocemos tanto a las autoridades como a grupos y personas que hacen de cada cita una edición especial y es que Mirandurgis no sería lo que es sin el abrazo de todos».

Miranda, Burgos, La Rioja, País Vasco, Navarra , Asturias y también de Francia eran las procedencias de algunos de los participantes en esta novena cita. «Tenemos grupos asiduos que no faltan nunca. Como curiosidad quizá este año contamos también con representación de Las Palmas de Gran Canaria. En total el número de grupos rondara casi la treintena en este año».

La Fábrica de Tornillos caldeaba sus paredes de ladrillo con el buen hacer de Fitomanía, un grupo extremeño tributo a Fito y Fitipaldis que se metía al público en el bolsillo aunque si de música hay que hablar los encargados de abrir el telón eran 24 horas antes y en La Madre el grupo mirandés Hierónice quien se encargaba de animar a los más madrugadores de la cita que ya el viernes se dejaban ver en las principales calles de la ciudad.

De todo

Tanto en la calle la Estación como en La Fábrica de Tornillos los ciudadanos pudieron disfrutar una vez más de un nutrido grupo de estilos de motos. Desde Custom o motos tipo Harley Davison o carretera y trikers hasta motos clásicas hicieron las delicias de grandes y pequeños. «Nosotros no faltamos y una año más venimos en quad», recalcaba un grupo mientras unos jóvenes posaban para hacerse una foto. Casi al lado una pareja que venía por cuarto año desde Zaragoza destacaba el buen ambiente y la buena organización de la cita. «Venimos por libre desde hace varias ediciones y es que para nosotros el poder salir de la rutina y de los trabajos y montar en moto es algo maravilloso. Encima de estas dos ruedas no sentimos los problemas, los dolores y tampoco las penas».

Entre el público congregado en las calles una pequeñísima mirandesa llamada June de tan solo seis meses con su mini chaleco de cuero incluido que no temía al rugir de los motores. «Lo ha mamado desde que estaba en la tripa así que no la impone nada», reconocía su familia.

Éxito absoluto de esta novena convocatoria de Mirandurgis que ya apunta al próximo 2020. «Queremos hacer algo importante en la medida de nuestras posibilidades, eso sí, pero creo que lo que preparemos será del agrado de todos». Este era el mensaje del colectivo que era sin duda muy bien acogido por los participantes de la presente edición. «Creo que tan sólo he fallado un año. Vengo desde Vitoria y espero no fallar la próxima edición además como siempre digo, me gusta disfrutar de mi locura y mi locura es esta hermosa moto».

En definitiva, nueve años de esta cita y con muy buenas sensaciones tanto por parte de los organizadores como de los más de 400 moteros que no quisieron perderse la cita y que esperan con ansias las sorpresas que GRAM-04 tendrá preparadas a buen seguro el año próximo.