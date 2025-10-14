La asamblea para decidir sobre la obra antirriadas en Miranda se celebrará el 22 de octubre
Se convocará una asamblea en la Casa de Cultura
Raúl Canales
Martes, 14 de octubre 2025, 10:55
Los vecinos podrán decidir si quieren o no la obra antirriadas planteada para Ronda de Ferrocarril. Aunque el departamento de Urbanismo propuso una alternativa al ... proyecto inicial mucho menos lesiva y que no tiene barreras arquitectónicas, solución que cuenta también con el beneplácito de la Junta, ambas administraciones creen que lo mejor es que la última palabra la tengan los afectados.
Por eso, el día 22 de octubre se convocará una reunión abierta en la Casa de Cultura en la que se expondrán los detalles de la obra y se escucharán las dudas de los asistentes. A partir de ahí, se tomará la decisión definitiva.
Si los vecinos aprueban las modificaciones, se dará orden a la empresa adjudicataria para que inicie unos trabajos que implicarán elevar la acera a la cota de los portales y elevar la rasante para ganar 40 centímetros, altura suficiente para que en caso de inundación, la calle no quede impracticable. Si los vecinos siguen rechazando la obra, el Ayuntamiento podría plantearse renunciar al proyecto y perder los 1,6 millones de una ayuda europea que también permitirá colocar válvulas antirretorno
