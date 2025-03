Arte urbano forjado a golpe de rock en Miranda

Raúl Canales Miranda de Ebro Miércoles, 19 de marzo 2025, 00:06 Comenta Compartir

Cuando a las manos las mueve la pasión y no el dinero o la fama, sacan a relucir toda su creatividad. Manuel Nuñez es un buen ejemplo. Este mirandés que derrocha tanto talento como humildad, es un artista que nunca quiso serlo. «Prefiero que un amigo me diga tomando un par de vinos que le gusta lo que hago que exponer en una gran sala o tener muchos likes en redes sociales», asegura. Solo desde ese carácter sencillo y pasota propio del rockero urbano que lleva dentro, se explica que su nombre no sea más conocido, porque sus obras bien podrían lucir en las mejores galerías.

Pero como buen profeta, que pocas veces lo es en su tierra, a Manuel también tuvieron que venir de fuera para valorar lo que en casa pasaba inadvertido. La Desbandada fue durante tanto tiempo la banda sonora que le acompañó en sus interminables ratos en el taller que acabó siendo fuente de inspiración para Cuerdas y Alambre. Cuando el grupo catalán vino a tocar a Miranda y vio la escultura se enamoró de ella y desde entonces luce en el jardín del cantante. Fue el espaldarazo definitivo para que Ñu, como se conoce cariñosamente a Manuel en un juego de palabras entre su apellido y la banda de su idolatrado Rosendo Mercado, se convenciera de que sus obras tenían calidad. Como muchos otros artistas locales, sufre el mal del amigo conocido condenado al anonimato, es decir, todas esas personas que nos rodean pero que como son vecinos a los que vemos a diario, nos cuesta reconocer lo que hacen. «En Miranda hay gente muy buena en muchas disciplinas pero la mayoría se acaba marchando o se aburre y crea solo para ellos», asegura Ñu.

Laboralmente su vida ha transcurrido entre sopletes y tuercas ya que trabaja en mantenimiento industrial. La diferencia es que él ha sabido hacer de su oficio un arte, con una capacidad inigualable para resignificar los objetos. En sus manos, una llave inglesa acaba siendo una gaviota o una pala de obra el cuerpo de un guitarrista. «En casa me tienen que esconder hasta las cucharas porque sino...», bromea Ñu, para el que lo más complicado es dar forma a un todo «para que cuando la gente vea el resultado final, vea una figura en su conjunto, y que luego ya repare de que está hecha».

Este mirandés descubrió la forma de canalizar el arte que fluía en su cabeza al ver en las tiendas de regalo aquellas figuritas elaboradas con tuercas. Hasta entonces había probado con la pintura y la cerámica pero desde hace más de dos décadas, es la escultura la disciplina que le permite dar rienda suelta a su vena creativa.

Y la música siempre tiene un lugar privilegiado en su colección. Estos días el bar La Rayuela, en plaza España, exhibe 'Depicoypala', banda ecléctica realizada con trozos de chatarra y herramientas liderada por Rissi, una figura de más de 30 kilos de peso que fue mascota del Urban Fest y al que ahora acompañan Roland, Scrap y Pere Pincho.

La elección del local en el que colocar al grupo de rock no es casual. «Con este trabajo quiero homenajear a todos esos grupos que se buscan la vida para tocar en directo y que encuentran bares como La Rayuela, que apuestan por ellos y que son un trampolín para escenarios más grandes», explica.

A la hora de buscar referentes, Manuel también huye de los grandes focos. Él prefiere el arte más mundano, el de los escultores Cristino Díez o José Castrillo, burgalés y palentino respectivamente, sin olvidarse de artistas locales como Marcial Mosteiro o José Manuel Fuentes. «Mi forma de ser es así, muy de callejear y de alternar por mi ciudad. Eso me influye también en lo artístico porque es de esas cosas cotidianas de las que sacó una idea a la que luego doy forma en el taller. Me meto dos o tres días a tope hasta que lo consigo, aunque habitualmente de lo que pienso en un inicio a lo que finalmente acabó haciendo hay mucho cambio».

