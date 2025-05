Arden seis coches en la calle Máquina de vapor de Miranda

María Ángeles Crespo Domingo, 4 de mayo 2025, 14:36 Comenta Compartir

«Por fortuna no tenemos que hablar más que de daños materiales, que son cuantiosos, pero sólo materiales», apuntaba el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez.

Así hacía referencia al incidente que se produjo poco después de las cinco y cuarto de la madrugada en una zona de estacionamiento de la calle Máquina de Vapor y que afectó a seis turismos. Avisados los bomberos, cuando llegaron, dos vehículos y seis efectivos, constataron que había fuego en varios vehículos.

Lo primero que hicieron fue atajar el reguero de combustible con espuma y agua para evitar que las llamas se extendieran a más coches de los que ya se encontraban afectados en el momento en el que ellos llegaron.

En esta intervención, que se prolongó durante más o menos una hora y cuarto fueron atajando el fuegos comenzando por los vehículos que se encontraban en los extremos y acabaron sofocando las llamas del más afectado, que quedó prácticamente carbonizado y que parecía ser el foco de origen.

Es simplemente una hipótesis ya que «la investigación de lo sucedido es una labor que asume ahora la Policía Nacional, que junto con agentes de la Policía Local estuvieron en el lugar del siniestro», explica Pablo Gómez que también indica que «en estos momentos no se puede descartar ninguna hipótesis. Es prematuro aventurar si el incendio ha sido provocado o si ha sido fortuito. Será el informe de la Policía Nacional el que determine qué es lo que ha ocurrido para que hayan ardido seis coches en ese aparcamiento».

Los destrozos son evidentes y cuantiosos. E. C.

Afectada

Uno de los que ha quedado para siniestro es el de Leire, que viven en Vitoria y este fin de semana había venido a ver a su madre en Miranda y «esta mañana cuando he venido a recoger el coche para irme me he encontrado con este panorama». Lo comentaba ya bien entrada la mañana mientras esperaba que llegara la grúa para retirar su vehículo.

Al margen de lamentar que haya ocurrido algo así se quejaba de que «me haya tenido que enterar cuando he venido a coger el coche. En el mío al menos se ve la matrícula, y creo que la policía me podía haber avisado. Habría agradecido una llamada, la verdad. He llamado a la policía, me han dicho que han sido varios los coches afectados y me han dicho que ponga la denuncia por la tarde».

Algunos de los vehículos afectados permanecían aún en el lugar este mediodía y, lógicamente todos los que pasaban por la zona se paraban para ver el estado en el que quedaron. Algunos totalmente calcinados.

