El archivo de la causa contra el jefe no pone fin al conflicto interno en Policía Local Los sindicatos creen que en la sentencia se admite que hay vejaciones a otros agentes, que no son delito, pero ante los que el Ayuntamiento debería tomar medidas

La magistrada entiende que no hay delitos en los mensajes del jefe al denunciante

Raúl Canales Miranda de Ebro Miércoles, 19 de febrero 2025, 00:01 Comenta Compartir

El archivo de la denuncia por coacción contra el jefe de Policía Local no pone fin al conflicto interno en el cuerpo. Los sindicatos creen ... que el fallo deja claro que existen vejaciones a otros agentes y comentarios de mal gusto en los mensajes que el mando enviaba al denunciante, algo que según la jueza no es suficiente para incurrir en delito, pero «ante lo que el Ayuntamiento debería adoptar medidas para que no se repitan».

La plantilla considera que esos comportamientos por parte de jefatura se reproducen desde hace mucho tiempo y que sin necesidad de recurrir a la Justicia, deberían ser sancionados en base al reglamento disciplinario del Ayuntamiento. «La corporación es conocedora de estas situaciones y no hace nada», lamentan. A nivel político, solo IU ha a la palestra una vez conocido el archivo de la causa. Guillermo Ubieto no oculta su «sorpresa» porque el caso se cierre sin ni siquiera llegar a juicio, y aunque no cuestiona la labor de la magistrada y respeta totalmente la decisión de la Justicia, cree que en el seno de Policía Local «las actuaciones de la jefatura suscitan muchas quejas, al margen de esta denuncia, y sigue siendo un tema que tenemos que solucionar». Ubieto fue una de las voces que pidió en su momento que se apartara al jefe de su cargo, una opinión que chocaba con la de sus socios de gobierno, ya que el PSOE ha defendido siempre que era necesario esperar a que se pronunciaran los tribunales antes de mover ficha. La postura del concejal Pablo Gómez estaba sustentada también en los informes jurídicos municipales, que desaconsejaban medidas cautelares. Desde la oposición, el PP también expresó más de una vez su deseo de que el jefe no siguiera ejerciendo hasta que se aclararan los hechos. Sin embargo, ahora los populares han declinado pronunciarse sobre el sobreseimiento y prefieren mantenerse en segundo plano. Aunque la magistrada considera que las pruebas no son suficientes para imputar al jefe, la batalla judicial podría vivir un nuevo capítulo ya que la parte demandante estudia presentar un recurso.

Temas

Miranda de Ebro