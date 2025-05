«Por cada árbol que rompan los vándalos en Miranda, volveremos a plantar otro»

E. C.

Raúl Canales Miranda de Ebro Sábado, 3 de mayo 2025, 00:02

María Cueva tiene claro el modelo de ciudad que quiere y no va a desistir ni por las críticas ni mucho menos por el vandalismo. ... La última medida de la concejala de Medio Ambiente para mejorar la imagen de la ciudad ha sido colocar alcorques corridos en la calle Ramón y Cajal. La idea es extender la actuación a otros puntos para que el centro cambie su aspecto gris por uno más verde, pero parece que no todos comparten este punto de vista ya que el primer fin de semana, las flores y los árboles amanecieron rotos. «Por cada uno que rompan, plantaremos otro», asegura rotundamente Cueva, que no se plantea cambiar de planes porque «me niego a castigar a todos los ciudadanos por cuatro descerebrados».

La edil afirma que colocar alcorques corridos es algo que se está llevando a cabo con mucho éxito en otras localidades y entiende que es un modelo útil para el centro de Miranda. De hecho, ha hablado con la concejalía de Obras para que se tenga en cuenta la colocación de vegetación en las próximas reformas integrales de calles. «Hay estudios que demuestran que el índice de felicidad aumenta conforme a los árboles que se ven desde las ventanas», argumenta Cueva para defender su postura. En muchas calles de la ciudad, los vecinos solo ven asfalto y acera cuando se asoman a los balcones, algo que la concejala pretende cambiar poco a poco. «Queremos una ciudad verde y sostenible, con alcorques vivos, flores y árboles que nos den sombra y produzcan oxígeno», remarca la responsable de la cartera de Medio Ambiente, que también defiende que la imagen que deben lucir las zonas verdes o las riberas del río deben ser lo más naturales posibles. Por eso, deja que prolifere la vegetación y las actuaciones se limitan al mantenimiento básico, aunque hay muchas voces críticas con esta gestión al considerar que el paseo del Ebro da la sensación de estar abandonado. Cueva huye de criterios estéticos y prefiere centrarse en cuestiones medioambientales. La supuesta maleza que prolifera en las orillas del río cumple muchas funciones, como contener las crecidas del caudal, y son el hábitat natural de diferentes especies. En su opinión, es la forma de tener un río vivo «y no convertirlo en un canal artificial e inerte». Es la misma idea que aplica también con los alcorques o espacios en los que crecen los árboles en las aceras y en los que a veces se deja crecer otro tipo de flora. Para Cueva, el problema radica más en la falta de civismo ya que muchos de estos lugares son utilizados como improvisados ceniceros y papeleras. «La gente tira las colillas y no se da cuenta que todos los residuos del tabaco se disuelven con la lluvia y filtran hasta la raíz». Pero a pesar de este tipo de comportamientos, Cueva no va a ceder en su empeño. «Si porque haya cuatro incívicos que rompen un árbol, dejamos de plantarlos, estamos castigando a todos los vecinos de la zona que tienen derecho a ver mejor su calle. Si seguimos ese criterio, deberíamos retirar todo el mobiliario urbano, las papeleras y los contenedores, porque también sufren ataques vandálicos». En este sentido, apela a inculcar un cambio de mentalidad que haga que se respeten los elementos ornamentales y las plantas que se colocan en las aceras. En las próximas reformas que se acometerán en el centro de la ciudad, además de ensanchar el espacio reservado para los peatones, la intención es que la flora tenga más presencia para reducir el impacto visual de las baldosas y el asfalto. Los alcorques corridos de Ramón y Cajal solo son el primer paso del proyecto a medio plazo de la concejalía de Medio Ambiente. «Un árbol tarda mucho en crecer y es un ser vivo; no entiendo dónde algunos ven la gracia de romperlo. Además, el vandalismo nos cuesta mucho dinero en impuestos a todos los mirandeses», sentencia.

Temas

Miranda de Ebro