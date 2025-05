Un árbol cae sobre una casa por las obras del Crucero en Miranda

La propietaria de la vivienda ubicada en número 15 de la calle Ferrocarril del barrio El Crucero todavía tiene el susto en el cuerpo. No ... es para menos, ya que un árbol cayó ayer sobre su casa mientras veía la tele en el salón. Al principio pensó que se trataba de un ruido provocado por las obras, pero las llamadas de los vecinos le hicieron salir a la calle.

Los operarios que están ejecutando los trabajos de mejora de la pista polideportiva del barrio habían picado la acera, dejando al descubierto el árbol. Al no tener las raíces muy profundas, le venció el peso.

«Menos mal que no pasaba nadie caminando», aseguraba la dueña de la vivienda, que cree que no ha sufrido grandes daños. Aún así, hoy esperaba la visita de los peritos para evaluar si el tejado tiene desperfectos. Su miedo es que suceda lo mismo con el resto de árboles. «Están muy viejos y con estas obras se pueden caer también porque por dentro están medio huecos , pero los trabajadores dicen que no tienen orden de retirarlos», explicaba.