La App Vivir Miranda anula el canal de incidencias en la vía pública pero abrirá uno para cita previa

La App Vivir Miranda cierra el apartado destinado a comunicar incidencias en la vía pública y lo hace porque ha muerto de éxito. Obras ha ... considerado que con el personal del que dispone no puede atender adecuadamente el elevado volumen de avisos y quejas ciudadanas y ha solicitado al departamento de Medio Ambiente, que es el que gestiona la aplicación, que elimine ese apartado; y es lo que ha hecho.

Una decisión que lamenta la responsable de ese Concejalía, María Cueva, porque cree que es «retroceder» en la prestación de servicios, pero también reconoce que «no tiene sentido que se mantenga si no se van a atender adecuadamente» los avisos. «Había bastantes que estaban sin gestionar y sin redireccionar a los servicios pertinentes». Aunque también considera que no todas las incidencias que comunicaban los ciudadanos se pueden considerar como tal. «No se puede abrir una por cada baldosa que esté suelta, por ejemplo, porque se colapsa el servicio», apuntó a modo de ejemplo. «Se trata de un canal para comunicar que no se está prestando un servicio adecuado por parte de la administración, que hay un mal funcionamiento, no que alguien tenga una conducta incívica en un momento puntual».

El apartado eliminado acumulaba casi una cuarta parte de las incidencias recogidas a través de la App desde que se puso en marcha a mediados de abril de 2024. En diez meses se han registrado 844 avisos, de los que 192 estaban relacionados con la vía pública. Si bien algunos de ellos, en ocasiones, eran de vados, coches abandonados u otros temas competencia de Policía Local.

Aún así a ese apartado de la aplicación ha llegado un número de casos sólo superado por el de limpieza, que ha absorbido casi el 30% del total. Han sido, hasta el momento, 243.

Al margen de esos dos capítulos, que suman más de la mitad de las incidencias acumuladas, entre el resto destacan mobiliario urbano, parques y arbolado y agua. Si bien, también se han recibido en el Ayuntamiento quejas o peticiones de actuación de temas competencia de la Junta, no de la administración local.

Pero para las que sí que le corresponden a la administración local, en el tiempo en el que lleva operativa la opción de incidencias en la aplicación municipal el periodo de respuesta ha sido, hasta la fecha, de «seis días de media», apuntó Cueva, dispuesta a seguir ampliando las prestaciones que Vivir Miranda ofrece, para que la App siga siendo algo vivo que se adapta para acercar la administración a los mirandeses.

En esa línea, la semana pasada mantuvo una reunión con responsables de varios departamentos más, como Servicios Sociales, el SAC o Ferias y Fiestas, para crear un apartado destinado a citas previas y reserva de espacios municipales. «Sería más rápido y más cómodo para el ciudadano», apuntó la concejala de Medio Ambiente, cuya Concejalía asumirá el coste anual de 150 euros que va a suponer la ampliación de tareas.

También se va a probar a incluir un módulo para realizar inscripciones en aquellas actividades que organice el Ayuntamiento con carácter gratuito pero tengan un número de plazas limitado y sea necesario apuntarse previamente. Además, se podría habilitar una lista de espera, lo que facilitaría no dejar plazas libres si hay interés. Incorporar este tipo de formulario no va a conllevar un gasto, ya que es una opción que estaba incluida en el contrato que se mantiene con la empresa Wetown, encargada de gestionar y mantener la App.

De momento, lo que se descarta es habilitar una pasarela de pago a través de la aplicación ya que Cultura, que es la Concejalía que organiza más eventos con venta de entradas, ya tiene su propia plataforma para que se puedan comprar. Incorporar esa opción supondría un gasto anual de 350 euros, un importe al que se considera que no se le va a obtener un retorno en mejora de los servicios prestados.

Desde que se puso en marcha la aplicación a mediados de abril del año pasado han sido 1.521 las descargas que se han hecho tanto para Android como para IOS y 1.220 las personas que se han registrado. Un número importante, pero todavía bajo en una localidad con 37.000 habitantes. «Le queda mucho recorrido. La hemos dado a conocer a través de dípticos, redes sociales y paneles digitales, pero confiamos en que el boca a boca ayude porque ofrece muchas opciones», concluyó Cueva.