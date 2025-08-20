El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Pepa le dio su primera oportunidad y vuelve a exponer en el mismo sitio. Avelino Gómez

Una apasionada por el mundo de la pintura

Expone durante este mes de agosto, en La Pepa trabajos en acuarela y carboncillo con los que muestra su evolución en los últimos años

María Ángeles Crespo

Miranda de Ebro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:37

Desde que era pequeña a Conchi Durán le interesó el mundo del dibujo y la pintura pero no pudo dedicarse a él porque «la vida ... da muchas vueltas y a veces te lleva a tener una vida en la que te queda poco tiempo para ti y para dedicarte a lo que te gusta», reconoce, así que ha tenido que esperar para poder «disfrutar con esto que tanto me gusta y que, diría yo, me apasiona». Tanto es así que precisamente se ha apropiado de ese sentimiento para presentar la veintena de trabajos que cuelgan de las paredes de La Pepa bajo el título genérico de 'Apasionarte'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  5. 5

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  6. 6

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  7. 7

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Una apasionada por el mundo de la pintura

Una apasionada por el mundo de la pintura