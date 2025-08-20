Una apasionada por el mundo de la pintura

Desde que era pequeña a Conchi Durán le interesó el mundo del dibujo y la pintura pero no pudo dedicarse a él porque «la vida ... da muchas vueltas y a veces te lleva a tener una vida en la que te queda poco tiempo para ti y para dedicarte a lo que te gusta», reconoce, así que ha tenido que esperar para poder «disfrutar con esto que tanto me gusta y que, diría yo, me apasiona». Tanto es así que precisamente se ha apropiado de ese sentimiento para presentar la veintena de trabajos que cuelgan de las paredes de La Pepa bajo el título genérico de 'Apasionarte'.

Es autodidacta y a medida que va pasando el tiempo se adentra más en el mundo de la pintura compagina tanto el dibujo, como la pintura. Así en ésta que es su segunda exposición en La Pepa, «que es donde presenté por primera vez mis obras en el año 2021», pueden verse trabajos suyos tanto en carboncillo y como en acuarela.

Dice que le gusta experimentar con diferentes técnicas pero con las que ahora mismo se siente más a gusto es con las que se ven en la exposición que permanecerá durante todo el mes de agosto en este espacio que para ella «es fantástico. Que personas con inquietudes artísticas, que no somos profesionales, como yo, tengamos un lugar como éste para que la gente vea lo que hacemos es muy positivo porque nos da una oportunidad que si no, no tendíamos jamás».

Se reconoce como una artista novel que aprovechó el confinamiento de la pandemia «en el que no trabajaba para volver a dedicar tiempo al dibujo y la pintura, a mostrar mis sentimientos y emociones a través de esto que tanto me apasiona».

Naturaleza, animales, paisajes, temática diversa con colorido y nitidez, eso es lo que reflejan los cuadros que podrán verse en La Pepa durante todo este mes de agosto. A eso es a lo que se ha dedicado hasta la fecha, y lo que tiene claro esta extremeña que ya está más que identificada con Miranda pues lleva en la ciudad más de veinte años, es que quiere «experimentar nuevas cosas. Hasta ahora en todos mis trabajos se ven muchos detalles, he procurado ajustarme fielmente a la realidad, y creo que ahora ha llegado el momento en el que de un poco de rienda suelta a mi creatividad».

No significa esto que tenga la intención de adentrarse en el mundo de la abstracción «no, no es eso, pero sí me parece que puedo pensar en hacer cuadros en los que las cosas sean menos rígidas y no me ciña tanto a las imágenes que me sirven de modelo para pintarlas».

Quiere también aprovechar el tiempo para ir mejorando en cuestiones en la que no se desenvuelve tan bien como desearía. «Si pintas o dibujas tienes que ser consciente de que hay que trabajar mucho porque siempre se puede mejorar, y yo estoy empeñada en hacerlo. Hay algunos temas que no me salen tan bien como quisiera , así que ahí me voy a centrar».

Y lo va a hacer porque entre otras cosas disfruta muchísimo comprobando que día a día mejora.

Terapia

Teniendo esto en cuenta dice que para ella la pintura, el mundo del arte es «además de un entretenimiento estupendo, algo así como una terapia. A mí dibujar y pintar me viene francamente bien, dejas de lado los problemas por un rato y eso es muy reconfortante».

Par ella es bueno y por eso recomienda a quienes tengan inquietudes artísticas a que «se animen, que prueben, que seguro que les sirve para mucho. Nunca es tarde para adentrarse de lleno en una nueva afición».

La suya puede verse en esta muestra y lo que espera es que quienes se acerquen hasta La Pepa disfruten mucho con ella. «Confío en que lo que hago guste».