Aparecen siete colchones abandonados en las calles de Miranda en un solo día El servicio de recogida gratuita se encuentra «saturado» ante la masiva proliferación de enseres en la vía pública

Toni Caballero Miranda de Ebro Martes, 16 de septiembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

«Habiendo revisado un 25% de las calles de Miranda, hemos encontrado al menos siete colchones abandonados desde ayer por la tarde hasta esta mañana. No doy crédito y estamos muy saturados con este tema», así de concluyente se mostraba hoy María Cueva, concejala de Medio Ambiente del Consistorio mirandés, acerca del abandono de colchones y otros enseres en las vías públicas de la ciudad.

Esta práctica parece ir a más y, mientras que algunos vecinos se quejan en distintos foros de la lentitud del ente municipal a la hora de recoger estos elementos en los domicilios, desde el departamento liderado por Cueva se responsabiliza directamente a los habitantes incívicos.

«Estos colchones y otros enseres se han de llevar al Punto Limpio de la ciudad o hacer uso del servicio de recogida, que es gratuito y por el que no se cobra ningún tipo de tasa al ciudadano», explica. Sin embargo, la edil cree que aquellos que optan por dejarlo en la calle son «gente que desconoce que existe el servicio o simplemente no le da la gana llamar o esperar a que llegue su turno».

Según recoge el contrato con la empresa encargada de la limpieza viaria y recogida de enseres, este servicio ha de realizarse un día a la semana, pero «se esta haciendo tres por la gran demanda que hay, lo que deriva en que se quite tiempo de otros servicios recogidos en el acuerdo».

Además, «como hay gente que deja enseres tirados en la vía pública, son más días los que hay que retirar muebles de la calle, además de los tres que se hacen con cita programada».

En su opinión, la sobreexplotación del servicio de recogida se debe a que «mucha gente ahora compra por internet o en sitios donde no te retiran lo anterior o quizá simplemente no quieren pagar su retirada aunque puedan permitírselo. Otros hacen uso del servicio aun teniendo un vehículo privado para llevar los enseres que sí se puedan trasladar en un vehículo utilitario hasta el Punto Limpio. Todo ello hace que la lista de espera sea larga y algunas personas no quieran esperar a su turno, optando por dejar las cosas tiradas en la calle».

