La antigüedad del parque de automóviles de Miranda se sitúa en los 13,5 años

La antigüedad del parque de automóviles que circula por las calles de Miranda sigue creciendo y se sitúa ya en los 13,51 años de ... media, un guarismo un 0,3 superior al registrado en 2023. Este dato es aún mayor cuando hablamos de todo el parque móvil de la ciudad, sumando a camiones (16,81), ciclomotores (19,32 años), motocicletas (12,57) y furgonetas (12,99); cuyo promedio de edad se alzaría hasta los 13,76 años.

Estos son algunas de las conclusiones que se extraen del informe anual de 2024 recientemente publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT). De acuerdo a este estudio, también cabe destacar el descenso en el número de vehículos del parque ha caído hasta los 22.773, 440 menos que los anotados al término de 2023, y se compone de 16.999 turismos, 1.744 motos, 1.245 furgonetas, 1.178 camiones y 597 ciclomotores.

Asimismo, Miranda cuenta con 20.972 conductores, lo que se traduce en que el 58% de la población se pone al volante, o al manillar, de algún medio de transporte.

En otro orden de guarismos, los vehículos que no disponen de ningún tipo de etiqueta medioambiental siguen representando el 28,8% del total del parque móvil, sin embargo, la cifra total de este tipo de vehículos se alza hasta los 6.564. Por otra parte, cabe subrayar que alrededor del 4% (914 transportes) de todo el material rodante dispone de una etiqueta ECO, híbridos enchufables con autonomía por debajo de 40 km, para híbridos no enchufables y para vehículos propulsados por sistemas de gas natural o gases licuados del petróleo.

En este sentido, 7.114 transportes están catalogados con el distintivo B, identificado en amarillo y que asigna a coches de gasolina matriculados a partir de enero de 2001 y a coches diesel matriculados a partir de 2006. Estos vehículos cumplen con las normas Euro 3 para gasolina y Euro 4 para diesel. A pesar de tener un impacto ambiental menor que los coches más antiguos, no son tan limpios como los que tienen etiquetas C, ECO o Cero Emisiones. Otros 7.636 tienen etiqueta C, en verde, el distintivo ambiental o pegatina de color verde que llevan todos los coches de combustión interna que cumplen las últimas emisiones; y 158 disponen de la ambiental Cero Emisiones, la pegatina de color azul con el número 0 destinada a los vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía eléctrica mínima de 40 kilómetros.

Por último, el diesel sigue imperando en el parque móvil de nuestra ciudad, con 11.904 matriculaciones, por delante de los vehículos de gasolina, con 10.305. Hay un total de 95 transportes electrificados, 80 que usan el Gas Licuado de Petróleo como combustible y 4 que hacen lo propio con Gas Natural.