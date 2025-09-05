La antigua iglesia de San Juan nueva víctima de pintadas en Miranda

La denuncia pública de la responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Pilar Morcillo, después de que vandalizaran la persiana de su sede ... con un 'Viva España' sobre un trabajo de Tinte Rosa, no ha sido suficiente para evitar que los mismos hechos se hayan vuelto a repetir en otros lugares del Centro Histórico, incluyen la antigua iglesia de San Juan, un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Además de figuras obscenas se puede leer «¡Viva España'» y '¡Al pan pan y al madero pum pum!».

Un «acto incívico e insultante» que ha condenado el concejal de Patrimonio, Carlos Diez Javiz, que ya avanzaba que el lunes encargará a los técnicos la redacción de un informe sobre los daños y el coste de retirar las pintadas para aportarlo en la denuncia que pondrán en la comisaría de Policía Nacional.

Algo que ya hizo ayer Morcillo para dejar constancia de las pintadas en la sede de Protección Civil, aunque ya han desaparecido, gracias a la colaboración desinteresada de Esteban Espinosa, Tinte Rosa, que ayer por la mañana eliminó cualquier rastro del trazo de espray negro.

Desapareció la huella de ese acto vandálico, pero para entonces en la zona ya había varias pintadas más, incluidas las de la antigua iglesia de San Juan de donde se retirarán por un equipo especializado que tendrá que contratar el Ayuntamiento para que no se dañe la piedra en el proceso. «Hay gente que no tiene consideración hacia nada y luego hay que gastarse un dinero que es de todos los mirandeses», lamentaba el concejal.

En lo que va de año son varias las denuncias que Diez Javiz ha puesto por daños al patrimonio local, una de ellas por pintadas en el castillo de La Picota y en el jardín botánico; así como por la rotura del panel electrónico que está instalado en la plaza Cervantes para anunciar la programación cultural de la ciudad. «Los actos vandálicos están a la orden del día», reconocía el edil; al tiempo que lamentaba que aún ninguna denuncia hubiera dado frutos para identificar a los responsables.