Pintadas realizadas en la antigua iglesia de San Juan. Avelino Gómez

La antigua iglesia de San Juan nueva víctima de pintadas en Miranda

El monumento declarado BIC amanecía este viernes vandalizado con spray negro, un hecho que denunciará Patrimonio

Cristina Ortiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:21

La denuncia pública de la responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Pilar Morcillo, después de que vandalizaran la persiana de su sede ... con un 'Viva España' sobre un trabajo de Tinte Rosa, no ha sido suficiente para evitar que los mismos hechos se hayan vuelto a repetir en otros lugares del Centro Histórico, incluyen la antigua iglesia de San Juan, un monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Además de figuras obscenas se puede leer «¡Viva España'» y '¡Al pan pan y al madero pum pum!».

