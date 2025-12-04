El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Solucionados los retrasos en la Línea 1 del metro en dirección a Etxebarri
Carlos Calvo en la sede de la Cofradía de San Juan del Monte. E. C.

Antena de telefonía y asfalto para mejorar la seguridad en el monte en Miranda

La Cofradía de San Juan considera que contar con cobertura en el paraje natural es imprescindible para mejorar la seguridad

Cristina Ortiz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:15

Comenta

Los problemas de comunicación detectados este año en San Juan del Monte por los voluntarios de Protección Civil y otros colectivos responsables de la seguridad ... de la fiesta en el monte, han llevado a la Cofradía a solicitar al Ayuntamiento la instalación de una torre de telefonía móvil que garantice la cobertura en un paraje natural en el que se dan cita miles de personas durante la celebración de la fiesta mirandesa, pero al que también acuden multitud de ciudadanos a lo largo del año, ya sea a pasear o a disfrutar del entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  6. 6

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  7. 7

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  8. 8 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Antena de telefonía y asfalto para mejorar la seguridad en el monte en Miranda

Antena de telefonía y asfalto para mejorar la seguridad en el monte en Miranda