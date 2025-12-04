Antena de telefonía y asfalto para mejorar la seguridad en el monte en Miranda

Los problemas de comunicación detectados este año en San Juan del Monte por los voluntarios de Protección Civil y otros colectivos responsables de la seguridad ... de la fiesta en el monte, han llevado a la Cofradía a solicitar al Ayuntamiento la instalación de una torre de telefonía móvil que garantice la cobertura en un paraje natural en el que se dan cita miles de personas durante la celebración de la fiesta mirandesa, pero al que también acuden multitud de ciudadanos a lo largo del año, ya sea a pasear o a disfrutar del entorno.

También se quiere completar el asfaltado del camino a la ermita, para que llegue hasta el cortafuegos, para facilitar el acceso a cualquier vehículo de emergencia en caso de que sea necesario. Una obra que se comprometen a llevar a cabo los integrantes de Los del Santo, si alguna administración corre con el gasto de los materiales. «Es mucha la gente que sube durante todo el año, por lo que de cara a la seguridad son muy importantes tanto la torre de telefonía como la accesibilidad», defendió el presidente de la entidad, Carlos Calvo.

Son dos de las mejoras que se han marcado como objetivo que sean una realidad de cara a San Juan del Monte 2026. Para entonces también habrá cuadrillas que podrán disfrutar de unas casetas con más capacidad, acorde al número actual de componentes. De momento, son 3 o 4 las agrupaciones que cuentan con autorización de la Junta y del Ayuntamiento para hacer obras de ampliación en ese paraje natural. Un número que, en función de las posibilidades del terreno y las condiciones de la obra, puede ir creciendo. Las que estén interesadas en hacer obra tienen que pasar por la sede de la entidad sanjuanera para que les expliquen los trámites y requisitos a cumplir y que tienen que tener en cuenta de cara a la elaboración de un proyecto por parte de un arquitecto o aparejador.

«Las cuadrillas crecen, quieren tener más bancos y mesas de cemento y más superficie techada, pero no en todas es posible por los árboles o la proximidad de otras casetas», valoró.

Pero no es lo único que se espera que crezca de cara a 2026. También lo van a hacer los Ochotes y eso es motivo de satisfacción para Calvo. Lógico si se tiene en cuenta que la previsión es que se pase de 4 a 6 agrupaciones para el próximo Festival de la Canción del Blusa. También confían en que gane relevancia el certamen infantil. De momento tienen confirmados cinco grupos, frente a los tres de este año.

Es uno de los actos de la fiesta, junto con la elección de Sanjuaneros y Sanjuaneras que quieren potenciar de cara al próximo programa de fiestas contando para ello con la colaboración económica de la Junta, tras la reunión mantenida con responsables de Cultura, dispuestos a potencias esas dos tradiciones mirandesas.

De manera paralela, la Cofradía también quiere potenciar dos colectivos muy importantes en los actos centrales de la fiesta y relacionados entre sí. Uno de ellos, la Orden del Bombo, que va a incorporar cuatro nuevos miembros y dos de ellos, mujeres. Va a ser la primera vez que ellas formen parte del colectivo, que ya había anunciado tiempo atrás que ambos sexos se irían intercalando según fueran sumando nuevos miembros.

El otro, los Bombistas Mayores. Ahora tienen un listado con unas 40 personas que suelen participar en animar la salida del Bombo del río y su traslado al balcón del Consistorio, entre otros muchos eventos, y quieren que crezca y sea un colectivo más organizado. Los interesados en asumir esas responsabilidades en alguno de los dos grupos pueden pasar por la sede de la entidad en el Parque Antonio Machado

Además, se va a poner a la venta a partir del día 9 por 2,50 euros un calendario sanjuanero y mirandés, con imágenes de la fiesta, alguna de ellas inéditas, en el que se han marcado las fechas de muchas actividades que se desarrollan a lo largo del año en la ciudad, para que no se olviden. Se podrá adquirir con el carnet sanjuanero (requisito imprescindible) en Librería Álvarez.

Para lo que aún no hay fecha cerrada es para la asamblea en la que se hará balance del año y se dará cuenta de la contabilidad de los dos ejercicios anteriores. «Se mostrará entonces una contabilidad exhaustiva firmada y sellada por una asesoría. Con eso es suficiente». Y es que se ha descartado la idea inicial de una auditoría de cuentas por su elevado coste: 12.000 euros por ejercicio.