Año 46 del grupo de teatro de Miranda Studio 46

Comedias, dramas, musicales, son géneros teatrales, y los colectivos de actores aficionados se adentran en todos ellos aunque, como es lógico, cada uno puede estar ... especializado o quizás sentirse más a gusto con uno o con otro. Es el caso de Studio 46 que tras un pequeño parón regresó el año pasado a los escenarios y prepara ya un nuevo trabajo para adentrarse –lo hará en 2026– en su cuadragesimosexto cumpleaños.

«Es un dato curioso que llamándonos como nos llamamos vayamos a cumplir 46 años, algo que cuando iniciamos nuestra andadura no estaba para nada en nuestra mente», apunta su directos Carlos Ruiz que tiene claro también que llegados a este punto de veteranía, que también se nota «quieras que no en quienes formamos el grupo porque vamos cumpliendo años», ahora miran al futuro aplicando esa máxima que tan famosa se ha hecho en el mundo del fútbol de partido a partido. Cabría decir en este caso de obra tras obra.

«Antes teníamos proyectos a largo plazo y ahora vamos haciendo y vamos viendo como se desarrollan. Si salen bien, como ocurrió el año pasado con 'El juego' nos animamos y abordamos un nuevo trabajo que también representaremos en el Apolo, si no hay contratiempos a finales de enero del año que viene», y harán tres funciones.

El grupo pisó las tablas de ese emblemático escenario mirandés por primera vez el año pasado –antes actuaban siempre en el Aula de Caja Burgos– y la experiencia fue «muy positiva, era para nosotros una casa nueva y todo fue bien, el público respondió y los temores que podíamos tener desaparecieron pronto».

Para ese futuro inmediato el colectivo teatral se ha planteado la posibilidad de incidir en la comedia. «Ahora mismo tenemos en mente tres obras y en cuanto acabe el verano tomaremos la decisión porque no podemos prolongar más allá de septiembre u octubre el inicio de los ensayos».

Se sientes cómodos con trabajos que acaban arrancando la sonrisa, cuando no la carcajada, del público, y aunque muchos de sus espectadores asocian el elenco de Studio 46 a musicales dice su director que «es un género que nos gusta mucho, pero ahora no se dan las condiciones para que nos metamos en algo tan complejo. Podría ocurrir, pero ahora nos quedamos con la comedia, que es algo con lo que también nos sentimos cómodos».

En la actualidad en el grupo son catorce y es evidente que esa circunstancia prima a la hora de elegir el trabajo que se va a representar. «Somos un grupo, como los demás, con unas características propias y es a ellas a las que tenemos que adaptarnos para meternos de lleno en una obra en la que estemos a gusto y podamos hacer un trabajo que guste».

Mucho bagaje

Apunta Carlos Ruiz que están en un momento tranquilo en el que lo que quieren es «disfrutar con lo que hacemos. Ha habido épocas en las que hemos hecho dos y tres obras al año, y aunque todo salía bien nos faltaba algo. Ahora, con los años tenemos ilusión por seguir haciendo cosas y por mantener la atención del público».

Esta nueva forma de afrontar las cosas es, sin duda la consecuencia directa de tener un gran bagaje. Su última obra, 'El juego', fue vista por 1.152 personas, cifra que ha servido para alcanzar los 126.072 espectadores en las 54 obras que Studio 46 ha puesto en escena desde 1980; catorce musicales, treinta y siete comedias y tres dramas.

En los 46 años de Studio 46 han pasado por el grupo un total de 248 intérpretes. Quienes lo forman ahora ya piensan en su nuevo trabajo que podrá verse en enero del año que viene.