Los Ángeles urge a que se repare el tejado de su sede y se elimine la humedad

Sacan mucho partido a la sede vecinal, pero tienen claro que podrían aprovecharla mucho más si no tuvieran que tener cerradas dos salas a la ... espera de obras de reparación del tejado, de las que llevan pendientes dos años, no acaban de ejecutarse y cada vez van a salir más caras, porque la humedad y el agua en una primavera lluviosa no han hecho más que agravar el problema. Hasta el punto que temen que van a tener que cambiar parte del suelo de tarima flotante que instalaron los propios vecinos hace varios años.

No entienden que siendo una actuación para la que se había reservado dinero en el presupuesto tanto del año pasado como de éste, aún no se haya ni siquiera contratado. De hecho, dado que se trata de un contrato menor, desde la propia asociación, para intentar agilizar, han buscado presupuestos de empresas que podrían acometer las obras para presentárselos al Ayuntamiento. Es una actuación que les urge, porque la ludoteca, una de las salas cerradas, está muy demandada, como la otra que no abren y que prestaban como local de ensayo para bandas mirandesas. Además, temen que si no se pone solución ya tengan que acabar cerrando la cocina, afectada en un lado. Ahora, las actividades se concentran en el gimnasio, el salón y la sala de usos múltiples que han habilitado donde estaba el salón de actos. Buscan, dado que no cuentan con más huecos, que tenga mayor versatilidad, por lo que han retirado las butacas y las han sustituido por sillas que quitan y ponen cuando las necesitan. Quieren que sea además un espacio de exposiciones a partir de septiembre y ya tienen voluntarios comprometidos a abrir unas horas a la semana para que se puedan visitar las obras que allí se muestren. Fin de semana de fiestas Reivindicaciones y demandan que recuerdan cuando el barrio se prepara para vivir sus fiestas este fin de semana. Mucha música, juegos y encuentros de vecinos alrededor de una mesa dan forma al programa de Los Ángeles, que arrancará las celebraciones en el barrio el viernes con el lanzamiento del cohete anunciador a las ocho de la tarde, y al que seguirá una morcillada popular, el concierto del Dúo Nuevo Sonido y el DJ Lucky (23.30 horas). El sábado la jornada arrancará con la misa y la ofrenda floral a mediodía, que dará paso a la actuación del grupo Anduriña y a un lunch. Ya por la tarde habrá campeonatos de mus, tute, parchís y pin pon, un mercado artesanal (17.00 horas), hinchables (18.00), una fiesta de la espuma (19.00) y exhibiciones de Corn Hole y boxeo. La música la pondrá por la tarde el Dúo Menphis y por la noche DJ Menphis. El domingo comenzarán el día con una sesión de yoga en familia a las 10.30 y una ruta en bici media hora después. A la una se podrá disfrutar de la música de Saxquartet y para comer habrá paella popular (para quienes se hayan apuntado). Por la tarde, a las 18.00 tendrá lugar el concurso de disfraces con temática centrada en el océano y a las 20.30 el de tortillas de patatas. Entre medias, habrá una actuación dirigida al público infantil, el Show de Onna, y música disco. Después se entregarán los premios de los diferentes concursos y se sorteará un jamón entre los socios. A las diez de la noche, los fuegos artificiales y la traca final pondrán el broche al un fin de semana cargado de actividades en el barrio. Ampliar El deterioro de las aceras es un gran problema para el barrio. A. Gómez También siguen esperando que se arregle la cubierta de la bolera, una actuación comprometida que tampoco llega. Igual de urgente consideran que se invierta en la reforma de las aceras el barrio, espacios muy deteriorados, construidos hace más de medio siglo y que no se han tocado. Son conscientes de que son muchos metros lineales, pero tienen claro que se podrían incluir tramos todos los años en los presupuestos, para evitar que se produzcan más caídas como la que el año pasado llevó al Ayuntamiento a pagar 117.694 euros en indemnización a un ciudadano que sufrió una fractura. Por otro lado, recuerdan que una vez que se ha vendido el piso en el centro de Bilbao que una mujer dejó en herencia al Consistorio, con ese dinero toca empezar a trabajar para mejorar la acera y habilitar aparcamiento junto a las piscinas y las instalaciones de La Charca, tal y como se acordó. Por otro lado, demandan mejoras en iluminación para acabar con lo que consideran 'puntos negros' de baja visibilidad y que emplazan en el campo de futbito situado junto a la laguna de Bayas, en la zona de arbolado que plantaron hace dos años detrás de la asociación y en el entronque del carril bici en la rotonda que une el barrio con los polígonos. Caseta informativa sobre el tráfico en el barrio Aprovechando que este fin de semana Los Ángeles celebra sus fiestas y serán muchos los mirandeses que se acerquen hasta la zona, los residentes tienen previsto montar una caseta informativa en la que explicar el impacto del tráfico en el barrio y rebatir los datos del estudio presentado por el Consistorio. «Vamos a contar a todos los que se acerquen qué pasos hemos dado, en qué punto nos encontramos...». De cara a septiembre, tras el parón estival, van a convocar una asamblea para definir las acciones que van a llevar a cabo. Entienden que la fase de intentar hablar con todas las partes ya ha pasado y toca actuar para que se visibilice más su demanda.

