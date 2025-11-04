Los Ángeles llama a la unidad con políticos y empresas de Miranda para limitar el tráfico en la BU-740

Más allá de planificación o financiación, los vecinos de Los Ángeles, Bayas y El Lago están convencidos de que la solución a los problemas que ... el elevado tráfico genera en la zona es una cuestión de voluntad y consenso, para que todas las partes implicadas – vecinos, políticos y empresas– remen en la misma dirección y trabajen por un objetivo común: una circunvalación que saque el tráfico pesado de la Carretera de Logroño.

Los residentes en la zona tienen claro que ésa va a seguir siendo su principal reivindicación, tal y como acordaban en la reunión mantenida a última hora del lunes en la sede vecinal de Los Ángeles y ya habían manifestado en la encuesta realizada este verano en los tres barrios.

Una demanda que también figura entre las medidas a largo plazo incluidas en el texto redactado para dar forma a una moción a pleno que ya han remitido a los grupos políticos municipales, de quienes están a la espera de recibir propuestas de modificación o incorporación de otros puntos, además del compromiso por parte de alguno de llevarla a una sesión y defenderla. De otro modo, no se abrirá el debate sobre una cuestión de futuro para la ciudad y que, por lo tanto, tienen claro que se debe planificar buscando el mayor consenso posible; tanto para que la solución propuesta cuente con el aval mayoritario de todos los sectores locales como para que esa unidad dé fuerza a la ciudad a la hora de buscar financiación.

Dinero imprescindible para ejecutar las soluciones que se definan como alternativa para sacar el tráfico pesado de los barrios, tanto con un circunvalación por viales nuevos en zona industrial, la creación de una entrada a TCM desde la Avenida Brasil de Ircio, o el diseño de enlaces directos a la AP-68 desde los polígonos industriales. Infraestructuras que permitirían «prohibir el paso de camiones por la BU-740, anulando el acceso a los terrenos industriales por esa vía», para la que también piden que se reasfalte con material fonoabsorbente que reduzca la contaminación acústica.

Medidas a largo plazo incluidas en el borrador de la moción sobre la que esperan la opinión de los grupos políticos y en el que se incluyen también otras propuestas que se pueden implantar ya y que mitigarían, en parte, el impacto del tráfico hasta que se puedan ejecutar las obras de la solución definitiva.

Para empezar, reclaman que se reduzca a 30 km/h la velocidad máxima en la vía y se instale un radar de tramo (ahora no hay ninguno en la ciudad) entre los ríos Bayas y Zadorra, además de paneles luminosos que adviertan del límite. De manera paralela, para reducir la contaminación acústica apuestan porque se instalen barreras artificiales entre la zona industrial y urbana y otras naturales entre la calzada y las viviendas. El texto reclama también que se adopten medidas que mitiguen la polución de polvo en suspensión, que se mejore el acceso por el puente de Bayas y se renueven las aceras que discurren paralelas a la BU-740, replanteando y reparando el carril bici en todo su recorrido.

5.617 Vehículos De ellos, 899 al día son pesados, un 16% del total.

Y es que uno de los aspectos que dejó clara la encuesta hecha en verano a los residentes es que no quieren el carril bici por dentro del barrio, porque temen que atravesar un buen número de cruces sólo genere inseguridad. Máxime, teniendo en cuenta que vienen constatando en los últimos tiempos que los atascos en la rotonda junto al Bayas, hacen que cada vez más vehículos circulen por el interior de los barrios para entrar y salir a la altura del acceso frente a la antigua Rottneros.

Tampoco comparten que la mejora de la seguridad para los peatones pase por eliminar las paradas del urbano en la zona industrial y que haya que esperar al recorrido de vuelta, porque en este caso tienen claro que la solución está en eliminar el elevado tráfico pesado que soporta la vía y reducir el de turismos, generado en buena medida por gente que va a trabajar en coche a los polígonos.

La fuerza de la razón se la dan los números. Mediciones oficiales de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras que han vuelto a poner sobre la mesa y que sitúan a la BU-740 como la vía de la red regional con mayor volumen de vehículos pesados, con un media diaria de 899 en 2024, que no se supera en ninguna de las vías del listado; entre las que eso sí, no se incluyen los accesos a las capitales de provincia ni tramos compartidos con carreteras nacionales.

Dejando al margen esos recorridos, sólo se acercan a las cifras de Miranda en la VA-113, en Santovenia del Pisuerga, con 794 camiones diarios, el 15% del total de la circulación;y en la CL-619, en la localidad burgalesa de Villalba de Duero, con 706, el 17% del total.

Pero en ningún caso, salvo en el de Miranda, se cataloga como «muy alto» el impacto poblacional de un tráfico de 5.617 vehículos diarios, de los que 899 son pesados y 4.716 ligeros. De todos modos, aunque con menor afección, no es el único tramo ligado a la ciudad que figura en la estadística, también se señala que hay un impacto «medio» en la BU-535, de Miranda a Lantarón, que atraviesa buena parte de Las Matillas. En ese caso, las mediciones señalan que hay 3.857 vehículos diarios de media y que 424 son camiones, el 11%.

La estadística también regional del pasado año cifra en 2.422 automóviles la media diaria en la BU-735, de Miranda a Ircio por Fuentecaliente, por donde la gran mayoría de los que circulan son turismos, hasta 2.398.

En la BU-733, por Bardauri hasta La Rioja, transitan de media a diario 970 vehículos, de los que 951 son coches y 19 camiones; y en la BU-730, de Orón a Bujedo, otros 272, de los que 11 son pesados. El listado se completa con los datos de la calzada que a través de Orón une la N-1 con El Crucero y el centro, por donde pasan 1.654 automóviles por jornada, de los que 116 son camiones.