Los vecinos reclaman que se instale un radar de tramo y reduzca la velocidad a 30km/h. Avelino Gómez

Los Ángeles llama a la unidad con políticos y empresas de Miranda para limitar el tráfico en la BU-740

Los vecinos de los barrios a lo largo de la Carretera de Logroño ven inviable convivir con el paso de unos 900 camiones al día

Cristina Ortiz

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:53

Más allá de planificación o financiación, los vecinos de Los Ángeles, Bayas y El Lago están convencidos de que la solución a los problemas que ... el elevado tráfico genera en la zona es una cuestión de voluntad y consenso, para que todas las partes implicadas – vecinos, políticos y empresas– remen en la misma dirección y trabajen por un objetivo común: una circunvalación que saque el tráfico pesado de la Carretera de Logroño.

