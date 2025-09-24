Los Ángeles elaborará una moción para el pleno con sus peticiones sobre tráfico pesado

El problema del tráfico y del impacto del paso de camiones en la Carretera de Logroño será tema de debate en un próximo pleno municipal. ... La Asociación de Vecinos elaborará un texto en el que incluirá medidas para ejecutar de manera casi inmediata y otras, necesitadas de inversión supramunicipal, a medio plazo. Propuestas que buscará negociar con todas las fuerzas políticas con representación en el Consistorio de manera previa a su incorporación en el orden del día de una sesión antes de que acabe el año.

Fue uno de los acuerdos alcanzados esta semana en la reunión mantenida entre el colectivo vecinal, que irá de la mano con la de El Lago, y varios concejales del equipo de Gobierno, además de la alcaldesa, Aitana Hernando. El objetivo pasa por buscar el máximo consenso posible respecto a las medidas a acordar, por eso también trasladarán su propuesta a la oposición antes de cerrarla de cara al debate en pleno. «Queremos que estén implicados todos los partidos, para obtener el mayor respaldo posible», explicaron.

En principio, han quedado que en los próximos días redactarán una propuesta de moción con todas sus peticiones. Un escrito en el que pedirán, como medidas de rápida aplicación, que se obligue a los camiones que vayan a Ircio a cruzar desde Armiñón, a la N-1 por Bayas, hasta su destino; se coloque señalización al respecto y se vigile la velocidad y el ruido. Además, reclaman que se mejoren unos caminos de tierra que enlazan con la rotonda de acceso al polígono de Ircio y que permitirían a TCM llegar por ahí a sus instalaciones. «Las han estado utilizando camiones para trasladar las tuberías hasta la EDAR», explicaron.

A medio plazo, piden que se proyecte la construcción de un nuevo vial, con otro puente sobre el Ebro, que vaya directamente desde Ircio a enlazar con la AP-68. Proyecto para el que tienen claro que deberán ponerse de acuerdo el Ayuntamiento, la Junta y para la búsqueda de fondos con que financiar la obra; y el ejecutivo del País Vasco, titular de los terrenos donde desembocaría la nueva infraestructura.

Salida y entrada alternativa a la actual que consideran imprescindible para rebajar el impacto de la circulación en la Carretera de Logroño, por donde –según los datos estadísticos que aportaron en la reunión con los representantes municipales– pasa «el 52% del tráfico de entrada y salida a la ciudad». La vía supera a la suma de los otros tres accesos al centro urbano. Un peso específico que consideran inasumible para un entorno residencial.

También se abordó el ruido que generan el tráfico pesado y el aumento de las actividades industriales en los terrenos de la antigua Rottneros y se mostraron satisfechos de que sea un aspecto que se va a analizar en el nuevo estudio del ruido que va a elaborar el Ayuntamiento.

Obra esperada

Por otro lado el colectivo mostró su satisfacción por el hecho de que ya se haya contratado por unos 29.000 euros la obra de la cubierta de la Asociación de Vecinos, que está previsto ejecutar ya en octubre. Los daños en el tejado han ido deteriorando algunas de las salas, que también se acondicionarán en la misma actuación.

Al mismo tiempo, agradecieron que se hayan encargado tres paneles informativos de gran tamaño que indiquen la distribución de calles y marquen el 'usted está aquí', conscientes de que a muchos repartidores de logística y hostelería les cuesta encontrar las direcciones en una zona identificada por manzanas, no por nombres de calles. Acción que se va a completar con la impresión de 150 dípticos que entregarán en empresas de reparto, pero también a las de ambulancias e, incluso, a Policía Local.

Por otro lado, asumieron la propuesta de que el encendido de las luces de Navidad se haga unos días después que en el centro, ante la imposibilidad de hacerlo todo a la vez.