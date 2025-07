Ángela Rucas abre Los Viernes del Castillo de Miramda

Llega el mes de julio y con él una nueva programación de una de las actividades culturales veraniegas más consolidadas en la ciudad, Los Viernes ... del Castillo, que este año permitirá a los mirandeses disfrutar con seis conciertos muy diferentes entre sí.

El primero de ellos va a ser el del día 4 y se contará con la mirandesa Ángela Rucas, actriz y cantante que, acompañada a la guitarra por Rubén Berraquero presentará 'Lo que el bolero se llevó'.

«Ofreceremos un espectáculo con canciones de toda la vida, de un género que ha perdurado y que por algo será», es lo que apunta, aunque también dice que quizás no sea la música más conocida por el público más joven, así que entre sus objetivos está precisamente el de acercarles el bolero. «La mayoría de las letras de los boleros hablan del amor, que es algo súper importante en la vida, porque creo que mueve el mundo, y pretendo transmitir eso».

Ella está enamorada, y profundamente, de la música y también del teatro, disciplinas artísticas que va a complementar en el espectáculo que ofrecerá a todos los mirandeses en el estreno de Los Viernes del Castillo.

El repertorio que va a ir desgranando será «una mezcla de temas más movidos con otros más melancólicos, así que habrá altibajos, pero siempre siempre mucha intensidad».

La propuesta artística de Ángela Rucas se presenta como un concierto teatralizado, que es lo lógico si se tiene en cuenta que ella es actriz y cantante y siempre que puede, como reconoce «me llevo todo a mi terreno. El nexo de unión es la música, pero habrá alguna cosita más teatralizada, que nos haga pensar y que nos haga ponernos en el lugar del otro, siempre con el teatro por delante, que es como a mí me gusta». No ha querido desvelar mucho más, pero confía en que esta particular fórmula «sorprenda y guste».

Ángela es mirandesa y para ella el hecho de convertirse en la encargada de abrir la programación de Los Viernes del Castillo es «un placer enorme. El año pasado estuve en el Teatro Apolo, fue como mi debut en Miranda. Actuar ahí fue hacer realidad un sueño y ahora voy a cumplir otro que es también maravilloso».

Aun cuando ahora vive en Madrid conoce perfectamente el escenario y está «muy ilusionada por poder ofrecer el concierto al aire libre a la luz de la luna. El lugar es mágico, y disponer de ese entorno creo que nos va a hacer sentir a todos mucho. Estoy deseando que llegue el viernes, de verdad».

Muchas sensaciones

Va a actuar en Miranda, en su casa, y eso implicará que por una parte se encuentre a gusto, pero dice que «aunque suene raro, actuar para gente que conoces y quieres hace que sientas presión y que a la vez te resulte gratificannte. Si actúas en un lugar desconocido miras al horizonte y no pasa nada, pero al actuar aquí ves a gente que conoces y es muy difícil no emocionarse».

Esa emoción la transmitirá, seguro porque está dispuesta a «dar lo mejor de mí para que todos disfrutemos y pasemos un rato muy agradable».