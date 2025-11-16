Andar o pedalear en Miranda con Aremi
Decenas de mirandeses acuden este domingo a la llamada de la asociación para concienciar contra el alcohol
Cristina Ortiz
Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:07
Varios grupos de mirandeses decidieron dedicar un rato del domingo a pedalear o caminar en respuesta a la llamada de Aremi, inmersa en la celebración ... de diferentes actos de concienciación sobre los problemas que el alcohol y otras sustancias pueden desencadenar en muchas familias.
La caminata o la marcha ciclista celebrada este domingo con destino a Bugedo, ponía fin a las Jornadas de Sensibilización Sobre el Alcoholismo organizadas por la asociación que este año ha decidido poner el foco en cómo esas enfermedades afectan a las familias. Con el reto de volver a 'iluminar lo invisible' ciclistas y caminantes partieron de Ronda del Ferrocarril sobre las 10.30 horas, con el propósito de recorrer los 15 kilómetros que separan la ciudad de Bugedo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión