El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los ciclistas protagonizaron la marcha de Aremi. Avelino Gómez

Andar o pedalear en Miranda con Aremi

Decenas de mirandeses acuden este domingo a la llamada de la asociación para concienciar contra el alcohol

Cristina Ortiz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:07

Comenta

Varios grupos de mirandeses decidieron dedicar un rato del domingo a pedalear o caminar en respuesta a la llamada de Aremi, inmersa en la celebración ... de diferentes actos de concienciación sobre los problemas que el alcohol y otras sustancias pueden desencadenar en muchas familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Cuatro contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  4. 4

    Goleada de Euskadi, victoria de Palestina
  5. 5 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  6. 6

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  7. 7

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  8. 8 Carlos de Andrés se moja sobre el futuro de Perico Delgado en TVE: «Aunque discrepe...»
  9. 9

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  10. 10

    Euskadi se vuelca con Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Andar o pedalear en Miranda con Aremi

Andar o pedalear en Miranda con Aremi