La ampliación de la EDAR trabaja ya a pleno rendimiento en Miranda

A poco más de un mes de que finalice la fase de puesta en marcha, la nueva depuradora de Arce funciona a pleno rendimiento y ... cumple los parámetros de vertido, conforme a los límites marcados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), según se ha puesto de manifiesto este martes en la reunión telemática mantenida por la Comisión de seguimiento que viene analizando el desarrollo de las obras con la participación de Acuaes, la sociedad pública encargada de su ejecución y el Ayuntamiento.

Tras la finalización de los elementos principales de la ampliación de la EDAR, que se pusieron en marcha en octubre del pasado año, se ha trabajado en renovar y mejorar las instalaciones de la parte de la depuradora que estaba en marcha en la ciudad.

Entre los datos que se han puesto sobre la mesa de la comisión de seguimiento, destacan el caudal medio tratado por la EDAR en el último mes, en agostó, que ha sido de 10.666 metros cúbicos por día, un 92% del caudal teórico de diseño. También se ha señalado el correcto funcionamiento de los tres tamices de pretratamiento, el concentrador de grasas y el separador de arenas; así como de los decantadores primarios, en marcha desde el comienzo del verano.

En la reunión, los técnicos también han confirmado que el tratamiento biológico alcanza de manera óptima la calidad exigida en la autorización de vertido para el caudal actual con un solo reactor y que se han modernizado los equipos del segundo instalando nuevos difusores de aire que se encontraban al final de su vida útil.

De igual modo, está siendo satisfactorio el funcionamiento del resto de los procesos de tratamiento de aguas residuales, como el de fangos, su deshidratación y la gestión del biogás.

Por otro lado, en estos momentos se está completando la puesta en marcha de las estaciones de bombeo de Aquende, Allende Bayas y Anduva; al igual que las de Los Ángeles y El Lago, aunque en el caso de estos dos barrios, se están probando los equipos con la energía de grupos electrógenos, a la espera de que la compañía eléctrica dé el alta definitiva a los respectivos suministros.

Respecto al tanque de tormentas, las lluvias producidas en la ciudad durante el pasado mes de mayo ocasionaron la entrada de agua en la nueva instalación por un volumen aproximado de 3.600 metros cúbicos, eliminando su vertido al río Ebro. En la actualidad, destacaban desde Acuaes, que «está completamente terminado y pendiente de que las precipitaciones lo hagan trabajar».

Además de ejecutar el nuevo proyecto, con una inversión de unos 16,5 millones de euros (mas IVA), durante la obra se han realizado trabajos par solucionar problemas detectados en las infraestructuras ya existentes, como la reparaciones de cubiertas en mal estado, los cambios de ventosas defectuosas en bombeos, los desatascos de colectores, la limpieza de canales y la actuaciones en la red de saneamiento para eliminar aguas de manantiales.

Al margen de esta actuación que está a punto de cerrarse, Acuaes también ha redactado los proyectos de los colectores del barrio de Los Corrales y de Bardauri, que serán expuestos en información pública en las próximas semanas, y trabaja también en los proyectos de acondicionamiento de varios aliviaderos, estos últimos condicionados por la afección al futuro proyecto de protección frente a avenidas, en fase de elaboración por la Junta de Castilla y León.

Tras la reunión de seguimiento, la alcaldesa de la ciudad, Aitana Hernando, agradecía «el trabajo y buena disposición» de Acuaes al ejecutar un proyecto, que el Ayuntamiento llevaba años reivindicando, y que se está financiando con fondos Next Generación.

«Se trata de una obra muy importante, de más de 16 millones de euros, y que es necesaria desde el punto de vista ambiental y de servicios. Está obra tan importante para Miranda es fruto de muchos trabajo por parte del Ayuntamiento junto con Acuaes en la anterior legislatura», valoraba la regidora; consciente de que aún quedan cuestiones por terminar y que, como ha manifestado la empresa pública, confía en se finalicen «a la mayor brevedad posible»