Ampaf Miranda apuesta por la risa como 'antídoto' para hacer frente al dolor

Apostar por la risa como 'antídoto' frente al dolor le ha valido a Ampaf, la asociación mirandesa de afectados por fibromialgia para meterse entre los ... cinco finalistas del I Concurso 'Ideas que alivian', promovido por la Sociedad Española del Dolor. Un reconocimiento que, aseguran desde el colectivo, supone «un importante respaldo al trabajo que venimos realizando en Miranda dentro de la asociación». En este caso, a través de la risa, la expresión corporal y la creatividad han creado un espacio de alivio y bienestar para personas con fibromialgia y dolor crónico.

En el programa, desarrollado durante seis sesiones entre enero y junio, participaron 18 mujeres que gracias a técnicas como la recuperación de la risa, la gamificación o la imaginería motora, lograron reducir el estrés, fortalecer la cohesión grupal y descubrir el humor como herramienta transformadora de salud.

De hecho, en el cuestionario final para valorar la experiencia que realizó Ampaf de cara a ver el apoyo del grupo y el interés en participar si se repitiera la experiencias, el total de las asistentes aseguró que recomendaría la actividad y la volverían a realizar; y más de la mitad, la elegiría frente a cualquier otra terapia ofrecida. Y eso que el listado entre el que elegir es extenso, desde charlas a fisioterapia, ejercicio terapéutico, yoga, pilates...

«El mensaje que más nos ha llegado por parte de las participantes fue que durante el taller se olvidaban del dolor», apuntó Elvira Iglesias, fisioterapeuta del colectivo, a la que sorprendió la respuesta y la acogida de la iniciativa.

Buena acogida

De ahí que cuando surgió el concurso se animaran a presentar un proyecto con muy buena acogida por parte de las enfermas y un resultado que superó cualquier expectativa. Aunque también tienen claro que el éxito, sin duda, obedece a la implicación de las participantes, que «han demostrado que el humor puede ser una verdadera herramienta de salud y resiliencia frente al dolor», aseguró Iglesias.

Una iniciativa que adquirió aún más visibilidad y repercusión este miércoles en Madrid, en el marco de las jornadas Tu dolor Importa, con la proyección de un vídeo resumen del proyecto que pudieron ver todos los asistentes al evento. Un paso más para Ampaf en su objetivo de «seguir dando visibilidad a iniciativas innovadoras que mejoran la calidad de vida de las personas con dolor crónico, y llevar la voz de nuestra comunidad local a un foro nacional. Un espacio con gran repercusión y al que no habíamos llegado hasta ahora. Para nosotros meternos en la final ya fue como un sueño en el que ni pensábamos cuando enviamos el proyecto», valoró.

Además, el colectivo recibirá una aportación económica de 250 euros. Una cuantía que si bien no es muy elevada, siempre resulta un apoyo para colectivos asistenciales en los que se ofrecen muchas terapias y cuentan con pocos fondos para sufragarlas. Máxime, teniendo en cuenta que cada vez son más las personas a atender. Y es que desde que Ampaf se trasladó a los antiguos locales del Ecyl en Torre de Miranda, un espacio más accesible y adaptado a sus necesidades, el número de pacientes no ha hecho más que crecer. Se han incorporado diez más, con lo que el total se eleva ya a 96. Rozan el centenar.

De hecho, ese dinero servirá en parte para ayudar a que 'Reír para aliviar: salud y bienestar a través del humor positivo', que es el nombre del programa, se mantenga y tenga una continuidad.

El proyecto ganador fue 'Del Dolor al Movimiento: La Comunidad que Sostiene', de la Asociación Afrontamiento Activo del Dolor; que, además de con el presentado por Ampaf, competía con: 'Muévete por tu salud', de la Asociación de personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca; 'Intervención y rehabilitación multicomponente en pacientes con Fibromialgia y Síndrome de fatiga crónica', de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Madrid; y con 'Bosques Terapéuticos', de la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Tenerife.