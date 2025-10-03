El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La experiencia se llevó a cabo con 18 mujeres participantes. E. C.

Ampaf Miranda apuesta por la risa como 'antídoto' para hacer frente al dolor

El colectivo queda finalista en el I Concurso de Ideas que alivian de la Sociedad Española del Dolor con un proyecto centrado en la risoterapia

Cristina Ortiz

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Apostar por la risa como 'antídoto' frente al dolor le ha valido a Ampaf, la asociación mirandesa de afectados por fibromialgia para meterse entre los ... cinco finalistas del I Concurso 'Ideas que alivian', promovido por la Sociedad Española del Dolor. Un reconocimiento que, aseguran desde el colectivo, supone «un importante respaldo al trabajo que venimos realizando en Miranda dentro de la asociación». En este caso, a través de la risa, la expresión corporal y la creatividad han creado un espacio de alivio y bienestar para personas con fibromialgia y dolor crónico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  2. 2

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  3. 3

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  4. 4 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  5. 5

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  6. 6

    Zupiria reconoce que cesó a la anterior cúpula de Arkaute
  7. 7

    Goia renunciará a la Alcaldía de San Sebastián tras el pleno del 16 de octubre: «Lo había decidido hace tiempo»
  8. 8 Ayuso usa a la izquierda abertzale para cargar contra la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»
  9. 9

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  10. 10

    El Athletic hace demasiadas concesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ampaf Miranda apuesta por la risa como 'antídoto' para hacer frente al dolor

Ampaf Miranda apuesta por la risa como &#039;antídoto&#039; para hacer frente al dolor