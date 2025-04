El AMPA del colegio Altamira de Miranda se queja del estado del patio

La conservación y el mantenimiento de los espacios es una tarea que le corresponde al Ayuntamiento y si de lo que se trata es de ... reponer elementos como los equipamientos deportivos, léase canastas o porterías, o, por ejemplo papeleras, las competencias son de la Dirección Provincial de Educación.

En el AMPA del colegio público Altamira son conocedores de esta circunstancia y tienen claro que «precisamente eso, el hecho de que en ocasiones no tengan claro si lo que hay que hacer es un mantenimiento o una reposición hace que las dos administraciones se pasen la pelota y quienes acaban perdiendo son nuestro hijos e hijas».

Es lo que argumentan los padres y madres del alumnado que lamentan que el tiempo vaya pasando y que no se realicen intervenciones para mejorar la situación. «Estamos en una zona muy céntrica de la ciudad y no somos sólo nosotros sino todos los mirandeses los que pueden ver que el estado en el que se encuentra el patio es lamentable».

Se habla de óxido en las canastas de baloncesto, de desconchones en las paredes, de falta de pintura en las verjas o del deterioro del tobogán. «Tiene agujeros, le falta pintura, y es peligroso para los críos. Sólo hay un elemento de ocio y ahora que tenemos niños más pequeños es muy escaso».

Las quejas son un suma y sigue y eso sólo si se hace recuento de lo que «entendemos que debe ser reparado en el patio, porque también hay desperfectos en persianas, hay cristales rotos, y no le vendría mal una mano de pintura a las aulas».

El malestar que manifiestan las familias se conoce entre el profesorado, y la directora, María Soledad Avellá, argumenta que «la situación que tenemos la conocen tanto en el Ayuntamiento como en la Dirección Provincial. Nosotros ya hemos hecho la gestión que creemos que tenemos que hacer, hemos contactado con ellos pero estas cosas ya sabemos que van siempre muy lentas».

Apuntaron que la brigada de obras del Ayuntamiento ya ha pasado para «ver de qué les estamos hablando, pero de momento no tenemos constancia de que se vaya a hacer ninguna intervención». Desde la dirección se pone el acento en que «si se hicieran más labores de mantenimiento no serían necesarias tantas reposiciones».

El Ayuntamiento no compra

La concejala de Educación, Cristina Ferreras entiende que «las quejas se hagan ante la administración más próxima», pero recuerda que «no todo son atribuciones nuestras porque el Ayuntamiento repara, y lo hace poco a poco porque son muchos los colegios que tenemos que atender, pero no todo son reparaciones. Cuando hablamos de que hay que comprar algo, quien tiene que asumirlo es la Dirección Provincial nosotros no compramos».

Recuerda también que en cuanto a la queja del tobogán, no se puede reparar «si se hace ya no estaría homologado, así que no podemos intervenir». En cualquier caso apunta que «somos conscientes que hay cosas pendientes, y entre nosotros y Servicios, iremos acometiéndolas, pero son muchos los colegios que hay en Miranda y como todos, a excepción de Cervantes tienen ya sus años, hay muchas cosas que hacer».