Por amor al arte de la banda de Miranda, La Regadera

La revolución tiene que pasar por enamorarse, por amar al arte, y eso lo tienen más que interiorizado todos y cada uno de los integrantes ... de La Regadera. Quién más y quién menos conoce, o reconoce, a Gonzalo, Seco o Ibai, entre otros miembros que figuran o han figurado, como los recordados Toño o Arturo, en la banda más exitosa de la historia de nuestra ciudad. Sin embargo, no todo el mundo sabe que la banda cuenta con un motor oculto, con «una fuerza invisible» que empuja y hace que todo siga girando con el paso de los años, cuyo combustible es curiosamente el mismo que el de los músicos: el amor.

Félix Huertas Hernández y Severiano Garrido Valderrama se erigen en precisamente eso, en el emblema de lo subcutáneo y lo pasional. Ambos llevan mucho camino recorrido junto al grupo, que este año ha celebrado su décimo aniversario.

«Empezó todo porque tenía bastante cercanía con varios integrantes del grupo. Entonces, empecé voluntariamente a ayudarles con sus cosas. Echo una mano en todo lo que puedo, en lo que puedo poner de mi parte, lo hago. Menos en el ámbito musical, ya que no sé tocar ni un instrumento», aclara Seve, que ha compaginado su labor profesional como autónomo lijando parquets con su otro oficio, no menos profesional, en La Regadera.

Félix, operario en una planta química de profesión, entró en la banda por Cristian Seco, el trompetista. «Desde que él es pequeño he estado a su lado. Comencé a ayudar en lo que podía, como llevarles material en mi furgoneta y ayudo en todo lo que puedo, con Seve. Ya sea conducir, cargar y descargar el material de la furgoneta, colocar el confeti o preparar el pacharán que damos en la famosa regadera», explica.

Los dos mirandeses viajan y trabajan con el grupo, como una parte más del equipo, pero lo hacen de forma totalmente desinteresada en el ámbito económico. No perciben pago alguno por ello y, además, destinan mucho de su tiempo libre para facilitar toda la producción, lo cual es harto complicado de encontrar en otras bandas profesionales.

«Disfrutamos de hacerlo, por lo tanto, no esperamos nada a cambio ni lo queremos. Yo lo veo como una actividad o hobbie», aclara Huertas, una vez más alineado con su compañero:«Claramente no queremos nada a cambio, lo hacemos porque disfrutamos y nos gustaron por otros motivos. Además, el buen trato que recibimos por su parte y lo que hacemos con ellos ya es una forma de pago».

De hecho, como revelan los de los músicos de la banda, «nunca han aceptado cobrar nada. Una vez les dimos una pequeña cantidad como gesto porque nos sentíamos mal de que vinieran siempre de gratis y aparecieron en el siguiente ensayo con un radiador y un ventilador que habían comprado para el local con ese poco dinero».

Seve y Felix recalcan que «viajamos con ellos a todos los conciertos que podemos, sea donde sea». Para ello, sacrifican horas de sueño, «ya que es difícil compaginar el trabajo con la vida personal. Aunque para mi estar con el grupo es parte de mi vida personal y de mi tiempo libre porque disfruto haciéndolo», reconoce el primero.

«Si el trabajo de cada uno nos lo impide, no lo hacemos. Para mi ir con La Regadera es parte de mi vida personal, disfruto de ello, así que no lo veo como un compromiso ni nada parecido», zanja Félix.

Ambos coinciden en que «lo que más nos emociona es ver la cara de satisfacción y conformidad de los integrantes cada vez que acaba un concierto cuando ha salido todo bien. También cuando viajamos, disfrutamos del tiempo juntos y además conocemos bastante gente increíble y distintos lugares».

Mientras que Seve recuerda con especial cariño el récord Guinness que logrado por ea banda tras tocar en las 9 provincias de Castilla y León en tan sólo 24 horas, así como al público de Países Bajos, que resultó de lo más «agradable»; Félix se queda con el concierto de Miranda en el que «subí al escenario por sorpresa a varios hijos de los integrantes al acabar. Ver sus caras de alegría y sorpresa en ese momento fue precioso».

Por el contrario, el momento «más jodido» no fue otro que el robo de instrumentos que el grupo sufrió en Sevilla. «Ver que lo habían perdido todo y lo que supuso para el grupo fue duro. Fue un obstáculo grande», afirman.

Ambos son concebidos como una suerte de 'padres' por el resto de miembros y, como tal, cuidan de la familia. «Todos tienen sus días buenos y días malos. En general, es un grupo muy llevadero que no da apenas problemas. Cada uno cumple su cometido y ayuda a los demás», subrayan, entre el silencio cómplice y una media sonrisa, sin mojarse acerca de los integrantes más fiesteros o quejicas.

Por último, Seve elige 'Gracias por nada' como su tema favorito de la banda porque «además de gustarme la canción en sí, me llama la atención su significado». Félix, apodado el Kapitán, se queda con ''Si escucho al aire' como su predilecta, «aunque con la que más me identifico es con 'Por amar al arte', ellos ya lo saben».

Como cierre, tienen más que claro que La Regadera «NO» ha tocado su techo puesto que «las mejores cosas están por llegar» y esperan que, en unos años, «todo el trabajo y dedicación que ponen se valore, y que el resultado sea el mejor posible». Para ello, sin duda, seguirán contando con el amor de Seve y Félix como combustible.