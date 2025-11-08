Amigos del Camino de Santiago de Miranda vuelve a tener página web

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda está a punto de cumplir 20 años;la celebración llegará en el 2026, y sus ... integrantes tenían ganas de aprovechar ese momento para volver a recuperar una herramienta a la que tan acostumbrada está la gente, como es su página web, y el deseo se ha hecho realidad. Y será este martes a las siete y media de la tarde cuando se presentará oficialmente en la Casa de Cultura.

Tuvieron web en sus inicios pero llegada la pandemia quedó desactivada y «teníamos ganas de recuperarla» porque entendían que es una buena herramienta «por un lado para que los peregrinos que pasan por aquí se informen y por otro porque también nos vale para dar información a nuestra gente», apunta el presidente de la asociación mirandesa, José Antonio Caubilla.

Les estaba costando dar el último empujón, pero lo han conseguido y como sabían que había ayudas que daban tanto la Xunta de Galicia como el Xacobeo prepararon la documentación precisa «y a finales de mayo salieron unas ayudas y lo que hicimos fue presentar el proyecto».

Conseguida la subvención el siguiente paso no era otro que el de crear la página y para ello han contado con «Pies negros. Les dimos las ideas que teníamos, qué es lo que queríamos y ya esta semana se ha puesto en servicio. De momento contamos con ellos y cuando ya lleve un tiempo la actualización de información será cosa nuestra, la haremos desde la asociación. Arrancamos ahora y ya iremos viendo cuál es la evolución, que esperamos sea buena».

Seis pestañas

Aunque la presentación oficial «a la que invitamos a socios y a todos los mirandeses que estén interesados», será el martes, ya se puede acceder a ella. Quienes lo hagan se encontrarán con seis pestañas. La de inicio, en la que, «lógicamente aparece quien la financia» y cinco más.

Si se pincha en 'Nosotros' se puede conocer la historia de la asociación y se encuentra un formulario para hacerse socios. Una tercera pestaña se presenta como 'El Camino' y quien la despliega puede encontrar consejos sobre la ruta, información que puede ayudar a quien quiere hacer el camino y, por supuesto se presta una especial atención al camino Vía de Bayona.

Otro de los apartados se dedica a las actividades. Se cuelga el programa de actividades y el calendario de salidas, y se dirige fundamentalmente a los socios. Hay también posibilidades de conocer al detalle el albergue Andrés Terrazas y en la última pestaña se incluyen números de la revista Puente.

Todo está listo y llega con el aniversario en el horizonte, después de la celebración de Miranda Jacobea que «fue un éxito» y a pocos día de la última etapa de este año que los Amigos del Camino harán el domingo día 16 y que discurrirá entre Burgos y Hornillos del Camino.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda confían en que la nueva web se convierta en «una herramienta útil para nuestros socios y para los que estén interesados en el camino» y que tenga continuidad. Arrancan esta nueva etapa en este sentido «con mucha ilusión y con ganas».