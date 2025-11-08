El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La página de la asociación mirandesa ya está operativa. Avelino Gómez

Amigos del Camino de Santiago de Miranda vuelve a tener página web

Esta herramienta con la que se va a ofrecer información actualizada se presentará el martes en la Casa de Cultura

María Ángeles Crespo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:44

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda está a punto de cumplir 20 años;la celebración llegará en el 2026, y sus ... integrantes tenían ganas de aprovechar ese momento para volver a recuperar una herramienta a la que tan acostumbrada está la gente, como es su página web, y el deseo se ha hecho realidad. Y será este martes a las siete y media de la tarde cuando se presentará oficialmente en la Casa de Cultura.

