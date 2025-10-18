El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Junta de Amidahi trabaja en las actividades del mes de TDAH. A. Gómez

Amidahi de Miranda aborda el TDAH en las mujeres

Ha sido el tema de las jornadas formativas organizadas por la asociación

María Ángeles Crespo

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:46

Comenta

Octubre es el mes del TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) y por eso la actividad es máxima en la asociación mirandesa Amidahi; ... entidad que, por otra parte acaba de hacer el relevo en la junta directiva y aun cuando «vamos a mantener las cosas que funcionan, y vamos a contar además con la ayuda de quienes han estado al frente en los últimos años, incorporaremos algunas cuestiones nuevas. Nuestra llegada ha sido trepidante. Nos ha tocado el comienzo de curso, la feria de asociaciones, el mes del TDAH, así que vamos un poco acelerados», indicaba la nueva presidenta, Cristina Sáiz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  2. 2

    Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu
  3. 3 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  4. 4 Andy confirma una agresión física de Lucas durante su última gira como dúo
  5. 5

    «Un albañil cobra más que un notario, viene otra burbuja por los costes de construcción»
  6. 6 ¿Es posible la reconciliación de Amaia Montero con Cayetana Guillén Cuervo tras su regreso a La Oreja de Van Gogh?
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 La Ertzaintza desmantela dos plantaciones de marihuana en Erandio y Lezama
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde es muy difícil elegir entre el rodaballo o la chuleta
  10. 10

    Cae una banda criminal tras robar a plena luz del día en tres viviendas de Amorebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amidahi de Miranda aborda el TDAH en las mujeres

Amidahi de Miranda aborda el TDAH en las mujeres