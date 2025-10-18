Amidahi de Miranda aborda el TDAH en las mujeres

Octubre es el mes del TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad) y por eso la actividad es máxima en la asociación mirandesa Amidahi; ... entidad que, por otra parte acaba de hacer el relevo en la junta directiva y aun cuando «vamos a mantener las cosas que funcionan, y vamos a contar además con la ayuda de quienes han estado al frente en los últimos años, incorporaremos algunas cuestiones nuevas. Nuestra llegada ha sido trepidante. Nos ha tocado el comienzo de curso, la feria de asociaciones, el mes del TDAH, así que vamos un poco acelerados», indicaba la nueva presidenta, Cristina Sáiz.

El Día Nacional del TDAH es el 27 de este mes y será en esa jornada cuando se realizará una marcha reivindicativa «para dar visibilidad a lo que les ocurre a nuestros chavales y también a mayores diagnosticados». Saldrá a las seis y media de la tarde de la sede de la asociación en Ronda del Ferrocarril y llegará hasta la Plaza de España donde se leerá el comunicado en el que se pedirán, entre otras cosas «que los TDAH adultos sean atendidos por la Seguridad Social o que haya psicólogos infantiles».

Serán cuestiones que se pondrán sobre la mesa y, días más tarde, el 30 de octubre, y como una actividad propia para «nuestros críos, contaremos con algunos de los integrantes de La Regadera. Nuestros chavales son muy creativos y este año hemos apostado por la música».

Todas estas actividades serán a finales de mes y para que en Miranda se hable del TDAH se han celebrado las ya tradicionales jornadas formativas en el Centro Cívico Raimundo Porres.

En esta ocasión la encargada de aportar su experiencia y hablar sobre cómo afecta el TDAHa las niñas y las mujeres ha sido Lorena Nieto, psicopedagoga y formadora que habla sobre el déficit de atención y la hiperactividad en Instagram a través de @clubmujertdah.

Ella, que fue diagnosticada ya cuando era adulta y eso se convirtió en «una liberación porque fue entonces cuando empecé a comprender muchas de las cosas que me pasaban y que hasta ese momento resultaban inexplicables», sabe bien los obstáculos con los que se enfrentan quienes tienen TDAH y en su cita en Miranda se centró en abordar la situación en las mujeres y especialmente en las niñas porque «aunque tenemos síntomas similares la hiperactividad en los niños es motora, se ve, porque se mueven, son revoltosos, mientras que en las niñas la hiperactividad es mental. Están en las nubes y por eso no se ve y no es tan fácil percibir que estás ante una cría con TDAH».

Apunta, y sabe por propia experiencia que todo esto hace que muchas mujeres tengan que enfrentarse a situaciones derivadas de ese déficit de atención e hiperactividad llevando sobre sus espaldas un «diagnóstico equivocado. En mi caso me dijeron que era un trastorno de ansiedad generalizado».

Diagnóstico precoz

En la jornada formativa desarrollada en el Centro Cívico su público está familiarizado con este trastorno, «que no enfermedad, hay que dejarlo siempre muy claro», pero aun así volvió a incidir en que para que los afectados por el TDAHpuedan ir «quitando peso de las mochilas con las que cargan», es fundamental que el diagnóstico llegue cuanto antes porque así será más fácil afrontar la realidad».

Para ella conocer su propia situación «tener el diagnóstico es el faro que te va a llevar a una mejor calidad de vida. Si no lo tienes estás siempre en un círculo vicioso del que no puedes salir y, además con un sentimiento de culpa terrible». Así las cosas lo que también pidió es que aunque «hay grandes profesionales en medicina, sigue habiendo quienes nos ignoran, y todos tiene que concienciarse sobre nuestra situación. Nos toca pelear juntos para conseguirlo». Fue uno de los mensajes que se escucharon durante la jornada.