El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo curso arrancará en dos semanas. Avelino Gómez

Amas de Casa de Mirandaapuesta por ofrecer cursos formativos en colaboración con la Cámara

Es la principal de las novedades entre las actividades que la asociación va a proponer en el nuevo ejercicio que arrancará el día 15

María Ángeles Crespo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:01

El período vacacional, que la presidenta de la Asociación de Amas de Casa yConsumidores Altamira Allende, Inmaculada Hernáez dice que lo es «entre comillas ya ... que desde los primeros día de agosto ya empezamos a perfilar las actividades del curso siguiente», está a punto de acabar. Esto es así porque la entidad se rige en su funcionamiento por un calendario similar al escolar y todo está a punto para que el día 15 de este mes la asociación empiece a estar a pleno rendimiento, aunque la inauguración oficial se hará el 2 de octubre con un acto en el que se dará la bienvenida a sus integrantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  2. 2

    Comienzan dos años clave para relanzar Bilbao y Bizkaia
  3. 3 Tarde de retenciones en la A-8 dirección Bilbao con tres accidentes múltiples
  4. 4

    La proporción de alumnado «vulnerable» se dispara en todas las zonas escolares de Bizkaia
  5. 5

    «Si veo que tengo razón, ya pueden venir chinos, rusos y americanos que no me van a callar»
  6. 6 Cae a un parque infantil de Sondika un camión de bomberos del aeropuerto
  7. 7

    Laporte y el Al-Nassr avanzan en la negociación, pero aún no hay acuerdo
  8. 8

    Las incógnitas de la muerte de Mati Muñoz: ¿qué pasó en la habitación 107, una discusión o un plan organizado?
  9. 9

    Vuelve la mili, parón económico, auge ultra... ¿Qué le pasa a Alemania?
  10. 10

    El radar de tramo de Saltacaballo retrasa unos días el comienzo de las multas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amas de Casa de Mirandaapuesta por ofrecer cursos formativos en colaboración con la Cámara

Amas de Casa de Mirandaapuesta por ofrecer cursos formativos en colaboración con la Cámara