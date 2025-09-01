Amas de Casa de Mirandaapuesta por ofrecer cursos formativos en colaboración con la Cámara

El período vacacional, que la presidenta de la Asociación de Amas de Casa yConsumidores Altamira Allende, Inmaculada Hernáez dice que lo es «entre comillas ya ... que desde los primeros día de agosto ya empezamos a perfilar las actividades del curso siguiente», está a punto de acabar. Esto es así porque la entidad se rige en su funcionamiento por un calendario similar al escolar y todo está a punto para que el día 15 de este mes la asociación empiece a estar a pleno rendimiento, aunque la inauguración oficial se hará el 2 de octubre con un acto en el que se dará la bienvenida a sus integrantes.

Amas de Casa abre sus puertas para que sus asociadas y asociados «que los hay y cada día son más y además mucho más participativos en las propuestas que hacemos», tenga la opción de inscribirse en los talleres ya sean artísticos, deportivos, lúdicos o formativos.

El grueso de los que se van a plantear para este curso son los que ya están consolidados, pero habrá algunas novedades. La más significativa, sin duda es que «en colaboración con la Cámara de Comercio vamos a ofrecer cursos para desempleados de entre 45 y 60 años, que entendemos que son muy interesantes tal y como tenemos montada hoy la sociedad».

El primero de ellos, es uno de iniciación a la costura. Se pondrá en marcha el próximo 2 de octubre y desarrollará en seis días con sesiones entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.

«Es un curso gratuito que se impartirá en la sede de la Cámara, y también tenemos programado otro ya para enero que será sobre competencias digitales básicas para smartphone. En este caso lo vamos a ofrecer en nuestras instalaciones y también tendrá una duración de treinta horas». Va a ser la primera vez en la que la Asociación de Amas de Casa va a colaborar con la entidad cameral y cree Inmaculada Hernáez que «va a ser algo muy positivo. Si sale bien, yo creo que se podrá mantener una relación de este tipo para consolidar una este tipo de oferta formativa».

En este mismo capítulo es donde se va a enmarcar otra de las novedades para el nuevo curso que está a punto de arrancar., y que desde la directiva se considera también que va a ser una muy buena iniciativa. «Hemos pensado que sería muy interesante ofrecer un taller de memoria y nos hemos decidido a dar el paso».

En cuanto a otras propuestas como las clases de restauración, porcelana, dibujo y pintura, yoga, pilates o sevillanas, además de las de inglés, francés o euskera, entre otras, se sumarán como novedad el fitdance y el baile urbano para niños. Aquí se incluyen «los hijos e hijas de socios y socias que hasta los 18 años pueden participar gratuitamente de todas las actividades que hagamos».

Más cuota

A todas estas actividades la asociación suma propuesta como viajes , charlas o encuentros culturales, y todo con una cuota que apunta Hernáez «se está quedando muy ajustada y estamos pensando en subir algo. Llevamos catorce años cobrando 12 euros y entendemos que tendremos que incrementarla». Es lo que se planteará a los casi 2.000 asociados –cuando acaban los cursos baja el número y vuelve a subir en septiembre– que forman parte de esta entidad que forma parte de las sociedad mirandeses desde hace más de medio siglo.