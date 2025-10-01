Los alumnos de cerámica del taller municipal de Miranda se quedan sin clase por falta de profesor

Los alumnos de cerámica ya tenían todo el material preparado para iniciar un nuevo curso, que arrancaba este miércoles día 1 a las cuatro de ... la tarde, cuando una llamada del departamento de Cultura les informaba de que la actividad no iba a arrancar por falta de profesor. Una sorpresa para los participantes en una actividad consolidada y con gran acogida en la ciudad. De hecho, los tres horarios que se ofertaban para adultos están llenos y en alguno de ellos hay una larga lista de espera. Tanta que con los que se han quedado fuera daría para llenar otros dos grupos.

«No entiendo para qué nos hacen apuntarnos, pasar por listas de espera y preocuparnos por si tenemos plaza, si no hay un profesor que se haga cargo de las clases», lamentaba una de las afectadas; que no entendía cómo el Ayuntamiento no se ha asegurado antes de que estaba garantizada la existencia de un profesor para la fecha de inicio de las clases. De hecho, la única justificación que creen que explica esta situación es que «quieren cerrar el taller, pese a la demanda y a que hay gente que lleva 30 años asistiendo».

Situación que negaba de plano el concejal del área, Carlos Diez, que este mismo miércoles por la tarde había quedado con el cuarto y último candidato de la bolsa de empleo para ver si le interesaba el trabajo. Y es que, las tres personas que estaban por delante de él, cuando las llamaron desde Cultura para formalizar el contrato, rechazaron el puesto. Una situación que no se esperaban, teniendo en cuenta que la bolsa de empleo se constituyó hace sólo unos meses, después de que en abril la profesora encargada durante muchos años del taller se jubilara.

Si el último de los candidatos contactados acepta el empleo, las clases comenzarán de manera inminente; pero, en caso contrario, Diez reconocía que habría que volver a iniciar todo el proceso, abriendo un nuevo periodo de inscripción para otra bolsa de empleo y haciendo un nuevo proceso selectivo para su baremación. En este caso, dar plazo para el inicio de curso se antoja ahora mismo imposible. «Nosotros no podemos hacer más», zanjó.