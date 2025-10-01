El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las clases tenían que haber comenzado este miércoles a las cuatro de la tarde. Avelino Gómez

Los alumnos de cerámica del taller municipal de Miranda se quedan sin clase por falta de profesor

Cultura espera respuesta del último monitor de la bolsa de empleo, tras rechazar el puesto los tres anteriores

Cristina Ortiz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:28

Los alumnos de cerámica ya tenían todo el material preparado para iniciar un nuevo curso, que arrancaba este miércoles día 1 a las cuatro de ... la tarde, cuando una llamada del departamento de Cultura les informaba de que la actividad no iba a arrancar por falta de profesor. Una sorpresa para los participantes en una actividad consolidada y con gran acogida en la ciudad. De hecho, los tres horarios que se ofertaban para adultos están llenos y en alguno de ellos hay una larga lista de espera. Tanta que con los que se han quedado fuera daría para llenar otros dos grupos.

