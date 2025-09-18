Alucoil participa en la construcción del estadio de Rabat para el mundial de fútbol de 2030

Alucoil ha participado en la construcción del nuevo Stade Moulay Abdellah en Rabat, Marruecos, llamado a ser uno de los grandes escenarios del Mundial de ... 2030.

Se trata de un estadio de última generación, diseñado por los estudios de arquitectura asociados Populous y Orange Atelier y construido por la empresa SGTM. Se prevé que, además de ser una de las sedes de la Copa del Mundo 2030, acogerá grandes partidos de la Copa Africana de Naciones de 2025.

Para crear esa instalación deportiva, Alucoil ha suministrado más de 19.000 paneles triangulares de aluminio con núcleo de nido de abeja de 14 milímetros para la envolvente del estadio, cuya construcción se ha completado en el tiempo récord de 18 meses.

Todos los paneles presentan un acabado Bronze Metallic PVDF lacado a dos caras y han sido mecanizados con precisión para su instalación. Sus dimensiones alcanzan los 8.500 x 2.000 milímetros y con ellos se ha cubierto una superficie total de casi 110.000 metros cuadrados.

Para garantizar la máxima calidad y eficiencia, Alucoil ha contado con la colaboración de las empresas de mecanizado Alintra Systems, ubicada también en el polígono de Bayas, y Sistemas Alumisan, empresa asociada al Grupo. La magnitud del proyecto ha requerido el envío de más de 100 tráileres de material desde las instalaciones de la empresa en Miranda.

«La cultura marroquí y la estética vanguardista se han fusionado en el diseño del estadio Moulay Abdellah gracias a los acabados de los paneles desarrollados por Alucoil, que se inspiran en hojas de palmera», según destacan desde la propia empresa.