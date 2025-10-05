Una alternativa de ocio diferente para el disfrute de toda Miranda

El diseñador de experiencia de usuarios mirandés, Álvaro Pérez, viene con las ideas claras. «El invierno es muy largo en Miranda y queremos ofrecer una ... alternativa de ocio a la ciudad». Es por ello por lo que, junto a su amplia experiencia en los escape rooms, con más de cincuenta por todo el país, ha decidido organizar el suyo propio.

Los inicios son duros para cualquier negocio, y por ello Álvaro ha preferido, de primeras, alquilar el local 'Diviértete', de la Calle Ciudad de Vierzon 28 bajo, para montar la actividad. Sin embargo, se muestra ambicioso con su proyecto. «En Navidad haremos otra seguro y, en función del recibimiento por parte de los mirandeses, nuestra idea sería hacer uno cada trimestre», aseguraba Pérez.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de empresas locales, que se han mostrado dispuestas a colaborar en el proyecto. Tamy, La Madre, Tito y El Amor Nunca Muere son solo algunos de los negocios de la ciudad que son en cierta medida 'culpables' de que la propuesta haya salido adelante. Es más, el grupo teatral, Estudio 46 y la escuela Backstage, cederán materiales y equipo para desarrollar el escape room. «Nos han dejado bastante decorado y nos van a ayudar con el tema de los actores», confesaba el organizador.

No se olvida tampoco de mencionar a Roberto Martínez de Salinas, director de Miranda Empresas, quién «desde el primer momento nos ha mostrado su apoyo. Además es parte fundamental de mi próximo proyecto», admitía Álvaro. El Ayuntamiento por su parte, ha facilitado la publicidad en las pantallas digitales de la ciudad, algo de lo que desde la organización agradecen.

Escape Room

El proyecto se pondrá en marcha durante Halloween. Contará con diecinueve sesiones distribuidas entre los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. La actividad se desarrollará en grupos de máximo cuatro personas a un precio cerrado de 55 euros por sesión.

Esta primera aventura propuesta por Álvaro Pérez se desarrollará en 'El Convento maldito de Santa Clara', nombre con el que ha denominado a la misión que tendrán quienes asistan a ella. «Tendrán que devolver el demonio al infierno», lo que demuestra que esta primera sesión tendrá como elemento principal el miedo. Es más, su propio organizador asegura que «tendrán que firmar todos un documento de que entran por voluntad propia y no sufren ninguna cardiopatía».

Por todos estos factores, Pérez ha tenido que exigir un rango de edad mínimo para poder realizar el escape room, dieciséis años, aunque podrán entrar menores de dicha edad mientras vayan acompañados de un adulto.

Cada sesión tendrá una duración de 50 minutos, de los cuales, cuarenta irán destinados íntegramente al juego y los diez restantes se dividirán en, inmersión inicial en el desafío y en la foto final y feedback al organizador. Desde hoy mismo permanecerá abierta la web en la que se podrán reservar las entradas hasta agotar existencias.

Por otra parte, y debido a su pasión por los escape rooms, Álvaro Pérez confirma que, con la vista puesta en el futuro, tiene un proyecto más grande para 2026. «La idea es hacer un 'escape' de calle abierto durante todo el año, en el que podrá acudir gente de fuera porque estará relacionado con la historia de Miranda», concluía.