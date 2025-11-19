Alerta por nieve y temperaturas mínimas de 2 grados en Miranda La cota de nieve irá descendiendo hasta los 600 metros y el peor episodio de frío llegará a nuestra ciudad con la noche del jueves al viernes

Toni Caballero Miranda de Ebro Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:00

La entrada de una borrasca ártica producirá nevadas en el norte de la comunidad en los próximos días, viéndose afectadas principalmente la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, además de la meseta de Burgos. En el caso de Miranda, la peor parte llegará mañana por la tarde, con un 100% de probabilidad de precipitaciones y mínimas de 2 grados centígrados.

En este sentido, ya desde la tarde de hoy, la cota de nieve se situará en torno a los 1.000 metros, descendiendo por debajo de los 600 metros a medida que el frente se adentra en la comunidad, llegando a dejar acumulaciones importantes principalmente en la zona de la Cordillera Cantábrica.

Esta situación se mantendrá a lo largo de los próximos días, siendo la noche de mañana al viernes del episodio. Tanto es así que, según Aemet, el mercurio de Miranda podría llegar a los -1 grados centígrados.

Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha declarado hoy la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, nevadas, con fecha de finalización a determinar en función de la evolución climatológica, en las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria.

En caso de salida al exterior, se recomienda adecuar la indumentaria con prendas ligeras y cálidas superpuestas, evitando prendas ajustadas, para favorecer que el aire circule y actúe como aislante. también proteger rostro, cabeza y manos.

Si se prevén traslados por carretera, se aconseja no viajar solo, además de proveerse de un equipamiento adecuado del vehículo, como cadenas, pala y linterna, ropa de abrigo, manta y alimentos calóricos. La DGT también recuerda que, en caso de nieve, es imprescindible dejar el carril izquierdo libre para permitir el paso de los vehículos encargados de la conservación de carreteras y los quitanieves. Toda precaución será más que necesaria ante los efectos de la borrasca que entró ayer por el norte de la comunidad.

