Alerta en los bares de Miranda por los billetes falsos y por un timo con los cambios

Un cliente con muy buenos modales entra en un bar, pide un botellín de agua, lo paga al instante con un billete de 20 euros ... y hace el amago de irse del local, fingiendo olvidarse las vueltas. Cuando el camarero le llama para avisarle del descuido, regresa y educadamente le da las gracias, momento en el que tras ganarse su confianza, aprovecha para pedirle que le cambie un billete que saca del bolsillo y reemplaza al que está sobre el mostrador. Dicho billete es falso.

Es el modus operandi de un estafador que estos días ha visitado varios bares de la ciudad, que han sido víctimas de la picaresca. «Nunca utiliza billetes grandes, sino de cinco o diez euros, lo que hace que no sospeches. Se lleva cantidades muy pequeñas, pero si consigue colársela a unos cuantos bares cada día, al final suma una buena cantidad de dinero», explica uno de los hosteleros que ha caído en la trampa.

La descripción del sujeto circuló ayer por los grupos de whatsapp de los bares, donde varios más admitieron haber sufrido también el mismo timo. En algún caso, en más de una ocasión en un solo día, al aprovechar el timador diferentes turnos de camareros, aunque su actuación ha quedado registrada en las cámaras de vigilancia.

No es la única estafa a la que se enfrentan los bares mirandeses, que en los últimos días han detectado una presencia anormal de billetes falsos, en este caso de 20 y 50 euros. «Siempre hay alguno en circulación porque mucha gente no sabe ni que es falso y lo sigue usando, pero es algo testimonial. Ahora no es puntual, sino que se ven con mucha frecuencia», señala el propietario de un establecimiento. Este tipo de prácticas proliferan cuando hay fiestas muy populares y masivas. Carnaval era un buen momento para colar los billetes falsos en el mercado «porque si tienes a mucha gente pidiendo de golpe es más fácil que te distraigas y no revises los billetes con el mismo cuidado que un lunes por la tarde».

Colar billetes falsos es uno de los engaños más comunes, aunque a veces los estafadores son más ingeniosos. Muchos locales aún recuerdan a una persona que reservaba espacio para una cena de empresa y que para dar más credibilidad a su relato, se vestía con prendas que le identificaban con dicha compañía, en la que supuestamente trabajaba.

Una vez que había conseguido ganarse al dueño del bar, le comentaba que tenía lotería y le vendía un décimo, que al final no le entregaba porque de repente recordaba que lo tenía comprometido con otra persona. Eso sí, prometía traérselo cuando viniera a cenar con la empresa un par de días más tarde. La mayoría no le reclamaba la devolución de los 20 euros y se llevaba la sorpresa cuando el día pactado no aparecía.

Aunque la principal preocupación del sector en los últimos meses ha sido la oleada de robos. Por suerte, los mismos se han frenado después de que los ladrones se cebaron con los locales que tienen tragaperras, a los que accedían tras romper el cristal con un objeto contundente. En su momento, los hosteleros llegaron incluso a denunciar la permisividad judicial, ya que los sospechosos eran detenidos pero puestos en libertad a las pocas horas.