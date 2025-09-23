Alejandro Serrano proyecta «muy cerca» del río Ebro su tercer restaurante en Miranda

Reconocía dos años atrás, con el restaurante Álex Cool Club en ciernes, que su sueño más grande y ambicioso se basaba en abrir a futuro ... otro establecimiento integrado en el propio monte mirandés, en San Juan, con productos, colores y olores de la zona. Sin embargo, el afamado cocinero Alejandro Serrano vuelve a dar un cambio de rumbo para sorprender a propios y extraños, dejando de lado el monte para apostar por la ribera del Ebro, y desvela en el CORREO que ya tiene en marcha lo que será su próximo proyecto gastronómico en su ciudad.

«Hay avances en relación a la nueva propuesta, será a finales de 2026 y muy cerca del río Ebro», avanza el joven chef premiado con la Estrella Michelin. Un giró de guión que, una vez más, vuelve a confirmar la valentía y el compromiso de Serrano para con Miranda. Por el momento, no se puede añadir nada más acerca del nombre o la propuesta culinaria de su tercer proyecto en la ciudad, tras el Alejandro Serrano y el Álex Cool Club, y siempre teniendo presente al Restaurante Alejandro, el negocio familiar en Bayas.

Y es que no es nada fácil continuar apostando por la misma localización ya que, como el mismo reconoce, «la gente no ha gastado tanto este verano como en años anteriores, lo cual nos hace verlo todo con un poco más de incertidumbre. Creemos que, en Navidad, el ticket medio puede bajar un poco en los establecimientos».

Sin embargo, siempre concienzudo y optimista, firme creyente del trabajo diario, Serrano se muestra más que satisfecho con el rumbo y trayectoria de sus negocios. Acaba de activar el Menú Bosque, basado en la huerta y en el producto del amar de final de verano, en el Alejandro Serrano, a precio de 50 euros y en días de entre semana. Asimismo, el Menú Bosque Marino, su gran propuesta de degustación, «lo vamos a cambiar en octubre».

En relación a lo más reciente, «también hemos estado en el Festival Ebrovisión, no sólo haciendo la cena del viernes con el coctel distendido frente al escenario principal, sino que también tuvimos la food truck del Álex en el Polideportivo y también un stand en la muestra gastronómica de la Plaza de España del sábado. Estuvimos presentes en todo lo que tuvo que ver con gastronomía del Ebrovisión».

Reconocimiento

En otro orden de novedades relacionadas con el cocinero mirandés, cuando se cumple algo más de un año desde que el Álex Cool Club subiera la persiana, su segundo negocio ha sido reconocido recientemente por la Guía Michelin como uno de sus restaurantes recomendados. Se une, de esta manera, al Alejandro Serrano, Erre de Roca y La Vasca como las grandes referencias para disfrutar de una comida en nuestra ciudad, aunque La Higuera y Sabando también lucen un 'solete con solera' de Repsol por honrar a la tradición culinaria.

«Entramos dentro del mundo Michelin. Es una gran noticia para Miranda que un cuarto restaurante entre a la guía. No muchas ciudades pueden presumir de ello. Llevamos un año con el restaurante, han decidido destacar nuestra propuesta informal, mi visión gastronómica con las gafas rosas (risas), en un ambiente más casual y de diario que la del Alejandro Serrano», subraya el chef.

La reseña de la Guía Michelin indica que «este local de ambiente urbano e industrial, dominado por los tonos rosas y los grises del hormigón, debe verse como la versión low cost del laureado restaurante Alejandro Serrano. De su cocina, que integra el acero visto en la decoración al estar totalmente abierta a la sala, surge una propuesta divertida e informal, reinterpretando de una manera más casual los platos de su hermano mayor».

Por último, también cabe destacar que el nombre de Alejandro Serrano también está creciendo mucho a nivel internacional. «Actualmente estamos en un evento de Coca Cola en Polonia y también tenemos otro en breve, en Estocolmo, con Paco Rabanne, que es un proyecto por todo el mundo. Y tenemos previsto un viaje inspiracional a Japón para coger ideas con el equipo antes de acabar el año», completa.